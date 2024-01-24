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Омскому «Энергомашу» одобрили строительство производственного цеха на Мельничной

Омскому «Энергомашу» одобрили строительство производственного цеха на Мельничной

24 января 2024, 11:10
Фото: 1MI

Омскому «Энергомашу» одобрили строительство производственного цеха на Мельничной

Проект готовил «Омэнергопром».

В Омске прошел экспертизу очередной проект заводского строительства. Речь идет о производственном цехе на улице Мельничная в Старом Кировске. Строить его будет ООО «Омский завод инновационных технологий „Энергомаш“», которое выступает и в роли технического заказчика.

Известно, что необходимую документацию подготовил проектный институт «Омэнергопром», а в роли экспертной организации выступило ООО «Экспертно-проектный центр».

«Энергомаш» специализируется на «производстве оборудования специального назначения». Его уставным капиталом владеют напополам Александр Коваленко и Дмитрий Шкапов, Коваленко занимает пост генерального директора.

#Бизнес#Строительство#Новости#Николай Эйхвальд#Проекты
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