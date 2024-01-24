Депутаты одобрили появление в Омске улицы митрополита Феодосия

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Омском городском Совете сегодня, 24 января, прошло очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Именно этот комитет начиная с текущей сессии должен заниматься вопросами, связанными с городской топонимикой, — и на первом же заседании депутатам предложили дать название одной из улиц Центрального округа.
Речь идет об отрезке 24-й аллеи в Амурском поселке, в районе СНТ «Незабудка». Омич Евгений Нагибин предложил назвать этот отрезок улицей митрополита Феодосия и нашел поддержку у администрации ЦАО и топонимической комиссии.
— Усопшего митрополита, наверное, не нужно представлять, — констатировал докладчик, глава ЦАО Амангельды Мендубаев. — Все мы его знали как прекрасного человека и деятеля. Память его надо увековечить. Мы нашли вариант в Амурском поселке. Возражений у нас нет, у жителей тоже нет…
Депутаты одобрили это предложение. Окончательное решение о названии для улицы будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.
Напомним: Феодосий (в миру Игорь Процюк) был митрополитом Омским и Тарским в 1986–2011 годах. Он умер в 2016 году и был похоронен в Ачаирском монастыре. В июне 2023 года тот же Евгений Нагибин предложил назвать в честь Феодосия сквер рядом с КДЦ Маяковского, но получил отказ. Топонимическая комиссия тогда порекомендовала обсудить увековечивание памяти митрополита с общественностью и администрацией.