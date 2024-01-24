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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Омский городской Совет

Депутаты одобрили появление в Омске улицы митрополита Феодосия

24 января 2024, 09:23
Фото: Город55
Омский городской Совет

Депутаты одобрили появление в Омске улицы митрополита Феодосия

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на пленарном заседании городского Совета.

В Омском городском Совете сегодня, 24 января, прошло очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Именно этот комитет начиная с текущей сессии должен заниматься вопросами, связанными с городской топонимикой, — и на первом же заседании депутатам предложили дать название одной из улиц Центрального округа.

Речь идет об отрезке 24-й аллеи в Амурском поселке, в районе СНТ «Незабудка». Омич Евгений Нагибин предложил назвать этот отрезок улицей митрополита Феодосия и нашел поддержку у администрации ЦАО и топонимической комиссии.

— Усопшего митрополита, наверное, не нужно представлять, — констатировал докладчик, глава ЦАО Амангельды Мендубаев. — Все мы его знали как прекрасного человека и деятеля. Память его надо увековечить. Мы нашли вариант в Амурском поселке. Возражений у нас нет, у жителей тоже нет…

Депутаты одобрили это предложение. Окончательное решение о названии для улицы будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Напомним: Феодосий (в миру Игорь Процюк) был митрополитом Омским и Тарским в 1986–2011 годах. Он умер в 2016 году и был похоронен в Ачаирском монастыре. В июне 2023 года тот же Евгений Нагибин предложил назвать в честь Феодосия сквер рядом с КДЦ Маяковского, но получил отказ. Топонимическая комиссия тогда порекомендовала обсудить увековечивание памяти митрополита с общественностью и администрацией.

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#Омск#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Названия улиц
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