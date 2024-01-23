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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:15

Назначение

Ольга Ефремова стала директором Омского центра кадастровой оценки

23 января 2024, 05:13
Фото: 1MI
Назначение

В Омском центре кадастровой оценки назначили нового руководителя

Ефремова заняла пост директора по распоряжению областного минимущества.

К своим обязанностям Ольга Ефремова приступила с 22 января. С февраля 2022 года она занимала должность заместителя директора учреждения.

Ольга Сергеевна Ефремова имеет два высших образования. Работала замначальника управления оценки, заместителем директора ГП «Омский центр ТИЗ».

Омский центр кадастровой оценки и технической документации занимается решением вопросов, которые касаются государственной кадастровой оценки на территории региона. Также в обязанности учреждения входит описание границ муниципальных образований, предоставление архивных документов технического учета.

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#Общество#Омск#Директор#Распоряжение#Анастасия Чернобаева#Заместитель директора#Обязанности#Минимущество
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