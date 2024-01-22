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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Омское «Управление по строительству» возглавил Александр Таран

В омском «Управлении по строительству» появился новый директор

22 января 2024, 10:22
Фото: 1MI

Омское «Управление по строительству» возглавил Александр Таран

Владимир Плеханов пробыл врио руководителя всего неделю.

В казенном учреждении Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в начале 2024 года сменилось руководство. Город55 уже писал о том, что Андрей Молчанов, занимавший пост директора с 2015 года, ушел в отставку. Сегодня, 22 января, стало известно о назначении нового руководителя — Александра Тарана.

Официальная специализация «Управления по строительству» — «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта». Именно это КУ отвечает за реализацию масштабных проектов — строительство омского метрополитена (фактически давно свернутое), Красногорского гидроузла, аэропорта в Федоровке.

Отметим, что до назначения Тарана исполняющим обязанности руководителя был Владимир Плеханов, замдиректора КУ. Он уже был врио главы этого учреждения почти полтора года, в 2014–2015 годах.

В омском «Управлении по строительству» уволился директор
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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Управление по строительству
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