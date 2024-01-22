В омском «Управлении по строительству» появился новый директор

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В казенном учреждении Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в начале 2024 года сменилось руководство. Город55 уже писал о том, что Андрей Молчанов, занимавший пост директора с 2015 года, ушел в отставку. Сегодня, 22 января, стало известно о назначении нового руководителя — Александра Тарана.
Официальная специализация «Управления по строительству» — «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта». Именно это КУ отвечает за реализацию масштабных проектов — строительство омского метрополитена (фактически давно свернутое), Красногорского гидроузла, аэропорта в Федоровке.
Отметим, что до назначения Тарана исполняющим обязанности руководителя был Владимир Плеханов, замдиректора КУ. Он уже был врио главы этого учреждения почти полтора года, в 2014–2015 годах.