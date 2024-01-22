В омском «Управлении по строительству» появился новый директор

В казенном учреждении Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в начале 2024 года сменилось руководство. Город55 уже писал о том, что Андрей Молчанов, занимавший пост директора с 2015 года, ушел в отставку. Сегодня, 22 января, стало известно о назначении нового руководителя — Александра Тарана.