Владелица омского яхт-клуба через суд добилась участка на Левобережье

Чиновники отказались в апреле 2023 года согласовывать предоставление земельного участка площадью 3072 кв. м, необходимого для эксплуатации яхт-клуба. Последний, кстати, принадлежит Батухтиной. Участок предполагалось образовать будет перераспределения земель, госсобственность на которые не распределена, и части земельного участка с кадастровым номером 55:36:100801:3107 под объектом недвижимости.