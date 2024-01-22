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Иллюстрация

Владелица омского яхт-клуба через суд добилась участка на Левобережье

22 января 2024, 08:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский депарх не хотел предоставлять участок владелице яхт-клуба на Левобережье

На сторону предпринимательницы из Омска встал Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Предпринимательнице Елене Батухтиной из Омска пришлось судиться с департаментом архитектуры из-за участка на улице Мостоотряд, на котором находится двухэтажное здание яхт-клуба площадью 1033,8 кв. м.

Чиновники отказались в апреле 2023 года согласовывать предоставление земельного участка площадью 3072 кв. м, необходимого для эксплуатации яхт-клуба. Последний, кстати, принадлежит Батухтиной. Участок предполагалось образовать будет перераспределения земель, госсобственность на которые не распределена, и части земельного участка с кадастровым номером 55:36:100801:3107 под объектом недвижимости.

Земельный участок, на котором построен яхт-клубЗемельный участок, на котором построен яхт-клуб
Земельный участок, на котором построен яхт-клуб
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Омичка настаивала, что своими действиями департамент создает препятствия «в осуществлении охраняемых законом интересов физического лица в предпринимательской деятельности».

«Департамент указал, что образование земельного участка влечет за собой ограничение доступа (прохода, проезда, в том числе пожарной техники) к иным объектам недвижимости, расположенным на землях, государственная собственность на которые не разграничена; образование земельного участка в указанных заявителем границах приведет к нарушению требований к пожарной безопасности», — говорится в судебном решении.

Арбитражный суд Омской области встал на сторону депархитектуры, поэтому Батухтиной пришлось подавать апелляционную жалобу, которую и удовлетворили. В Восьмом арбитражном апелляционном суде посчитали, что образование участка не приведет к ограничению доступа и нарушению требований пожарной безопасности. Суд в итоге обязал департамент предварительно согласовать предоставление участка на улице Мостотряд.

Отметим, что Елена Батухтина зарегистрировала ИП в 2018 году. Омичке принадлежит компания «Бета», занимающаяся торговлей транспортом и его техобслуживанием.

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#Общество#Бизнес#Омск#Арбитражный суд#Суд#Строительство#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина#Яхт-клуб
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