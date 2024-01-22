Идут суды. Недостроенную подземную автостоянку в Омске продают за 15 млн рублей

В конце 2022 года Романовская обратилась в департамент за продлением срока действия разрешения на строительство, но в ведомстве предпринимательнице отказали. В марте 2023 года встал на сторону депарха. Но следующие инстанции уже поддержали Романовскую: в июле прошлого года на департамент возложили обязанность повторно рассмотреть заявление предпринимателя. С таким раскладом департамент архитектуры не смирился, в итоге сейчас дело дошло уже до Верховного суда РФ.