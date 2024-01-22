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Идут суды. Недостроенную подземную автостоянку в Омске продают за 15 млн рублей

22 января 2024, 06:00
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В Ленинском округе Омска за 15 млн продают недостроенную подземную автостоянку

Права на объект незавершенного строительства на улице Марченко перешли к предпринимательнице в 2019 году.

В Омске выставили на продажу подземную автостоянку на 40 машиномест с эксплуатируемой асфальтированной крышей на улице Марченко. Объект площадью 1375 кв. м готов только на 90%. Собственник оценил его в 15 млн рублей.

В объявлении утверждается, что разрешение на строительство действует до 31 марта 2027 года, а земельный участок с кадастровым номером 55:36:090303:12159 находится в аренде. Также говорится, что возможна реконструкция под торговый центр.

Земельный участок под подземный паркингЗемельный участок под подземный паркинг
Земельный участок под подземный паркинг
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Город55 выяснил, что из-за подземной автостоянки уже около года длится судебное разбирательство между департаментом архитектуры и предпринимательницей Ольгой Романовской, которая получила права на объект незавершенного строительства в 2019 году. До этого паркинг принадлежал ТСЖ «Комфорт», но в 2017-м его признали банкротом.

В конце 2022 года Романовская обратилась в департамент за продлением срока действия разрешения на строительство, но в ведомстве предпринимательнице отказали. В марте 2023 года встал на сторону депарха. Но следующие инстанции уже поддержали Романовскую: в июле прошлого года на департамент возложили обязанность повторно рассмотреть заявление предпринимателя. С таким раскладом департамент архитектуры не смирился, в итоге сейчас дело дошло уже до Верховного суда РФ.

Фото: Скриншот сайта Авито

Отметим, что Ольга Романовская является учредителем компании «Пэт-Т», которая занимается производством пластмассовых изделий. Чистая прибыль фирмы в 2022 году составила 3,4 млн рублей.

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#Общество#Бизнес#Омск#Арбитражный суд#Строительство#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина#Автостоянка
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