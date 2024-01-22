По волнам. Омичи пожаловались на жуткий гололед в Центральном округе

Жалоба на состояние дороги на улице Осоавиахимовской появилась в паблике «Аварийный Омск». Местный житель заснял на видео, как автомобили передвигаются по проезжей части рядом с домом №157. Вмести покрытия на дороге волны изо льда, которые создают реальную опасность не только для водителей, но и для пешеходов.