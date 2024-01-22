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Омичи пожаловались на жуткий гололед в Центральном округе города

По волнам. Омичи пожаловались на жуткий гололед в Центральном округе

22 января 2024, 13:57
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на жуткий гололед в Центральном округе города

По словам местных, ситуация на участке стала плачевной еще в начале декабря, однако решать проблему никто не торопится.

Жалоба на состояние дороги на улице Осоавиахимовской появилась в паблике «Аварийный Омск». Местный житель заснял на видео, как автомобили передвигаются по проезжей части рядом с домом №157. Вмести покрытия на дороге волны изо льда, которые создают реальную опасность не только для водителей, но и для пешеходов.

«Осоавиахимовская, №157. С начала декабря, после дождей образовалась вот такая гололедица, неужели за столько времени нельзя было пройтись грейдером?» — написал омич.

Кроме того, автор публикации заметил, что рядом с опасным участком находится школа и, соответственно, ежедневно здесь проходят десятки детей.

Фото: Скриншот паблика «Аварийный Омск»

В этом же паблике появилась жалоба на состояние другой омской дороги, на этот раз на левобережье. Видеорегистратор одной из машин заснял, как пенсионерка, собираясь переходить проезжую часть, упала из-за обилия наледи. По словам автора поста, женщина сильно ударилась головой и даже плакала.

«Ул. бульвар Архитекторов, бабушка очень сильно ударилась головой, плакала! Когда приведут в порядок дороги и пешеходные переходы?» — задается вопросом омич.
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#Омск#Омская область#Гололед#Новости#Гололедица#Анастасия Баянова#Скользско
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