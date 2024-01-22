По волнам. Омичи пожаловались на жуткий гололед в Центральном округе

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Жалоба на состояние дороги на улице Осоавиахимовской появилась в паблике «Аварийный Омск». Местный житель заснял на видео, как автомобили передвигаются по проезжей части рядом с домом №157. Вмести покрытия на дороге волны изо льда, которые создают реальную опасность не только для водителей, но и для пешеходов.
«Осоавиахимовская, №157. С начала декабря, после дождей образовалась вот такая гололедица, неужели за столько времени нельзя было пройтись грейдером?» — написал омич.
Кроме того, автор публикации заметил, что рядом с опасным участком находится школа и, соответственно, ежедневно здесь проходят десятки детей.
В этом же паблике появилась жалоба на состояние другой омской дороги, на этот раз на левобережье. Видеорегистратор одной из машин заснял, как пенсионерка, собираясь переходить проезжую часть, упала из-за обилия наледи. По словам автора поста, женщина сильно ударилась головой и даже плакала.
«Ул. бульвар Архитекторов, бабушка очень сильно ударилась головой, плакала! Когда приведут в порядок дороги и пешеходные переходы?» — задается вопросом омич.