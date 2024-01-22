Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

В Омске полиция опровергла информацию о ДТП с погибшими

Несуществующие погибшие. В Омске полиция разоблачила фейк о ДТП

22 января 2024, 05:57
Фото: 1MI

В Омске полиция опровергла информацию о ДТП с погибшими

В интернете появилась информация о ДТП с участием пассажирской «ГАЗели». В пресс-службе региональной полиции ее опровергли.

В публикации, которая оказалась фейком, сказано, что авария произошла в поселке Магистральном. Маршрутка №100 столкнулась с легковым автомобилем. В результате ДТП два человека в легковушке погибли, один пассажир «ГАЗели» пострадал.

Фото: 55.мвд.рф

В полиции жителей призывают быть внимательными к информации, которую публикуют в интернете и мессенджерах. И еще раз напомнили, что необходимо ориентироваться на официальные источники.

Осторожно, фейк! Минприроды опровергло появление тигра в Омской области
Узнать подробнее
#Происшествия#ДТП#Интернет#Полиция#Омск#Фейк#Анастасия Чернобаева
Подпишитесь
Разваливающийся дом, снежные завалы и беды животных. Темы уходящей недели
Вчера, 10:43
Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных
Сегодня, 06:18
Зарплата до 67 тысяч. В суде Омска ищут начальника и специалиста в отдел обеспечения
Сегодня, 04:21
Годами игнорировали. Застройщика центра Омска обязали отремонтировать здание ТЭЦ-1
Сегодня, 04:26
Бандитский Омск. Количество преступлений за 2023 год в Омской области выросло
Сегодня, 04:49
Снегопад и внезапное потепление. Стало известно, какая погода ждет омичей на неделе
Вчера, 04:34