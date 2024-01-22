Несуществующие погибшие. В Омске полиция разоблачила фейк о ДТП

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В публикации, которая оказалась фейком, сказано, что авария произошла в поселке Магистральном. Маршрутка №100 столкнулась с легковым автомобилем. В результате ДТП два человека в легковушке погибли, один пассажир «ГАЗели» пострадал.
В полиции жителей призывают быть внимательными к информации, которую публикуют в интернете и мессенджерах. И еще раз напомнили, что необходимо ориентироваться на официальные источники.