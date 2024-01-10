На космодром Восточный из Омска доставили первую летную ракету «Ангара-А5»

В Роскосмосе сообщили о том, что железнодорожный эшелон с первой летной ракетой-носителем «Ангара-А5» прибыл на космодром Восточный.

На космодроме, согласно информации от главы Роскосмоса Юрия Борисова, готовятся к испытаниям ракеты. «На космодроме готовятся к началу летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса „Амур“ с носителем тяжелого класса „Ангара-А5“. На станцию „Ледяная“ прибыл железнодорожный эшелон с составными частями ракеты», — сказано в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос». Также в госкорпораци отметили, что сегодня, 10 января, специалисты начнут разгрузку блоков ракеты, подготовку ее составных частей. Напомним, в Омске на Производственном объединении «Полёт» собираются основные модули. «Ангара» представляет собой семейство российских ракет-носителей. Первый пуск планируют осуществить в марте текущего года. Проверки пройдены. Первую летную «Ангару» отправили из Омска на космодром Восточный Узнать подробнее