На космодром Восточный из Омска доставили первую летную ракету «Ангара-А5»

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
На космодроме, согласно информации от главы Роскосмоса Юрия Борисова, готовятся к испытаниям ракеты.
«На космодроме готовятся к началу летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса „Амур“ с носителем тяжелого класса „Ангара-А5“. На станцию „Ледяная“ прибыл железнодорожный эшелон с составными частями ракеты», — сказано в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».
Также в госкорпораци отметили, что сегодня, 10 января, специалисты начнут разгрузку блоков ракеты, подготовку ее составных частей.
Напомним, в Омске на Производственном объединении «Полёт» собираются основные модули. «Ангара» представляет собой семейство российских ракет-носителей. Первый пуск планируют осуществить в марте текущего года.