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Ангару доставили на Дальний Восток

На космодром Восточный из Омска доставили первую летную ракету «Ангара-А5»

10 января 2024, 10:02
Фото: www.roscosmos.ru
Ангару доставили на Дальний Восток
В Роскосмосе сообщили о том, что железнодорожный эшелон с первой летной ракетой-носителем «Ангара-А5» прибыл на космодром Восточный.

На космодроме, согласно информации от главы Роскосмоса Юрия Борисова, готовятся к испытаниям ракеты.

«На космодроме готовятся к началу летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса „Амур“ с носителем тяжелого класса „Ангара-А5“. На станцию „Ледяная“ прибыл железнодорожный эшелон с составными частями ракеты», — сказано в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Также в госкорпораци отметили, что сегодня, 10 января, специалисты начнут разгрузку блоков ракеты, подготовку ее составных частей.

Напомним, в Омске на Производственном объединении «Полёт» собираются основные модули. «Ангара» представляет собой семейство российских ракет-носителей. Первый пуск планируют осуществить в марте текущего года.

Проверки пройдены. Первую летную «Ангару» отправили из Омска на космодром Восточный
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#Омск#Ракета#Роскосмос#Новости#Космодром Восточный#Ангара-А5#Испытания#Носитель тяжелого класса#Ледяная#Госкорпорация#Производственное объединение «Полёт»#Пуск#Март
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