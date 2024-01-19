В «Титан-Агро» сменился генеральный директор

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В обществе с ограниченной ответственностью «Титан-Агро» сменилось руководство. С 16 января пост генерального директора в этой компании официально занимает Евгения Кулагина. Ее предшественник Александр Печерский руководил «Титан-Агро» 11 месяцев, с февраля 2023 года.
В прошлом Евгения Кулагина владела половиной уставного капитала ООО «Туристическое агентство для наших», прописанного в Омске на 6-й Северной (ее компаньоном была Ольга Котелевцова). Эта фирма была ликвидирована по решению ФНС в 2017 году.
Напомним: «Титан-Агро» является одной из важнейших составляющих бизнес-империи Михаила Сутягинского. Компания специализируется на животноводстве. Она зарегистрирована в селе Пушкино Омского района Омской области.