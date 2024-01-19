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Михаил Сутягинский сменил руководство в «Титан-Агро»

В «Титан-Агро» сменился генеральный директор

19 января 2024, 09:15
Фото: 1MI

Михаил Сутягинский сменил руководство в «Титан-Агро»

Теперь компанией руководит Евгения Кулагина.

В обществе с ограниченной ответственностью «Титан-Агро» сменилось руководство. С 16 января пост генерального директора в этой компании официально занимает Евгения Кулагина. Ее предшественник Александр Печерский руководил «Титан-Агро» 11 месяцев, с февраля 2023 года.

В прошлом Евгения Кулагина владела половиной уставного капитала ООО «Туристическое агентство для наших», прописанного в Омске на 6-й Северной (ее компаньоном была Ольга Котелевцова). Эта фирма была ликвидирована по решению ФНС в 2017 году.

Напомним: «Титан-Агро» является одной из важнейших составляющих бизнес-империи Михаила Сутягинского. Компания специализируется на животноводстве. Она зарегистрирована в селе Пушкино Омского района Омской области.

Михаил Сутягинский создал еще одну фирму под названием «Титан»
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#Бизнес#Новости#Михаил Сутягинский#Титан-Агро#Николай Эйхвальд
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