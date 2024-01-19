В «Титан-Агро» сменился генеральный директор

В прошлом Евгения Кулагина владела половиной уставного капитала ООО «Туристическое агентство для наших», прописанного в Омске на 6-й Северной (ее компаньоном была Ольга Котелевцова). Эта фирма была ликвидирована по решению ФНС в 2017 году.