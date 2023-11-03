Михаил Сутягинский создал еще одну фирму под названием «Титан»

Вчера, 2 ноября, в Омске было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс Титан». В его уставном капитале 100 тысяч рублей, которые принадлежат одному человеку — Михаилу Сутягинскому. Директором фирмы стал Евгений Сероух, ее официальная специализация, в соответствии с названием, — «деятельность спортивных объектов».