Михаил Сутягинский создал еще одну фирму под названием «Титан»

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Вчера, 2 ноября, в Омске было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс Титан». В его уставном капитале 100 тысяч рублей, которые принадлежат одному человеку — Михаилу Сутягинскому. Директором фирмы стал Евгений Сероух, ее официальная специализация, в соответствии с названием, — «деятельность спортивных объектов».
Напомним: Михаил Сутягинский — один из самых известных в Омске бизнесменов, учредитель группы компаний «Титан» и АО «Омский каучук», работающих главным образом в сфере химической промышленности. При этом спортом Сутягинский тоже интересуется: ему принадлежат, например, 4,64% уставного капитала ООО «Геленджик Гольф Резорт» — преуспевающей фирмы из Краснодарского края с оборотом, превышающим 1 млрд рублей.
О Евгении Сероухе известно, что до 2012 году ему принадлежала половина УК ООО «Слафк», занимавшегося оптовой торговлей.