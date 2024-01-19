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Компания Олега Шишова взялась проектировать путепровод в Ленинградской области

Компания Олега Шишова взялась проектировать путепровод в Ленинградской области

19 января 2024, 10:45
Фото: 1MI

Компания Олега Шишова взялась проектировать путепровод в Ленинградской области

Сумма контракта, заключенного ООО «Мост», — 41 млн рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Мост», зарегистрированное в Москве в Научном проезде, заключило контракт с казенным учреждением Ленинградской области «Дирекция дорожного строительства». В документе речь идет о «проектно-изыскательских работах по объекту: „Строительство путепровода на км 3+550 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ‚Подъезд к г. Гатчина-2‘ в Гатчинском районе Ленинградской области“».

Исполнитель должен разработать проект путепровода к 23 июля 2025 года. Цена контракта — 41,7 млн рублей.

Напомним: «Мост» несмотря на свою столичную прописку тесно связан с известным омским строителем Олегом Шишовым. В числе его учредителей значится ООО «Лидер», зарегистрированное в Омске с Аделиной Шишовой в качестве директора и единственного учредителя.

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#Бизнес#Новости#Олег Шишов#Николай Эйхвальд#Госзаказ#ООО "Мост"
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