Компания Олега Шишова взялась проектировать путепровод в Ленинградской области

Общество с ограниченной ответственностью «Мост», зарегистрированное в Москве в Научном проезде, заключило контракт с казенным учреждением Ленинградской области «Дирекция дорожного строительства». В документе речь идет о «проектно-изыскательских работах по объекту: „Строительство путепровода на км 3+550 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ‚Подъезд к г. Гатчина-2‘ в Гатчинском районе Ленинградской области“».