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ООО "Мост"

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Июнь
Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей
О стоимости капитального ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ рассказал мэр города Сергей Шелест, на проект планируется потратить 3,1 млрд рублей.
21 июня, 05:53
Февраль
Компания Олега Шишова подала еще один иск против отеля «Космос»
5 февраля, 09:03
Январь
Компания Олега Шишова потребовала от отеля «Космос» 52 млн рублей
26 января, 07:03
Компания Олега Шишова взялась проектировать путепровод в Ленинградской области
19 января, 10:45
Ноябрь 2023
Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей
21 ноября 2023, 06:59
Октябрь 2023
Фирма Олега Шишова отсудила 716 млн у производителя беспилотников
Оба участника тяжбы отказываются рассказывать подробности.
13 октября 2023, 08:32

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