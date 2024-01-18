Шелест продолжил наблюдение за уборкой улиц, на которые чаще всего жалуются омичи

Проверку уборки снега на городских улицах Шелест организовал вместе со своим заместителем Евгением Фоминым и директором УДХБ Галиной Зурнаджан. Так, вчера вечером они посетили Левый берег, в частности, те улицы, о которых чаще всего говорится в жалобах.