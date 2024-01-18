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Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Шелест вернулся из командировки и продолжил наблюдение за уборкой снега в городе

Шелест продолжил наблюдение за уборкой улиц, на которые чаще всего жалуются омичи

18 января 2024, 03:27
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Шелест вернулся из командировки и продолжил наблюдение за уборкой снега в городе

Во время вчерашней проверки мэр уделил особое внимание улицам левобережья, о которых говорится в обращениях из соцсетей.

Проверку уборки снега на городских улицах Шелест организовал вместе со своим заместителем Евгением Фоминым и директором УДХБ Галиной Зурнаджан. Так, вчера вечером они посетили Левый берег, в частности, те улицы, о которых чаще всего говорится в жалобах.

По сообщению мэра, сейчас на дублере Лукашевича снимают ледяной накат, а также устраняют колейность и вывозят снег. Работы проводятся и на улицах Дианова и Рокоссовского.

«Не все идеально, но работа ведется. Городские коммунальные службы испытывают острый дефицит и современной спецтехники, и людей. Эти проблемы появились не вчера, но решать их нужно сегодня. Накануне обсуждали тему с главой региона Виталием Павловичем Хоценко, наметили пути решения», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что жалобы на состояние определенных улиц, которые требуют внимания, можно оставлять по этой ссылке: https://vk.com/wall-117639365_246133.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
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