Шелест продолжил наблюдение за уборкой улиц, на которые чаще всего жалуются омичи

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Проверку уборки снега на городских улицах Шелест организовал вместе со своим заместителем Евгением Фоминым и директором УДХБ Галиной Зурнаджан. Так, вчера вечером они посетили Левый берег, в частности, те улицы, о которых чаще всего говорится в жалобах.
По сообщению мэра, сейчас на дублере Лукашевича снимают ледяной накат, а также устраняют колейность и вывозят снег. Работы проводятся и на улицах Дианова и Рокоссовского.
«Не все идеально, но работа ведется. Городские коммунальные службы испытывают острый дефицит и современной спецтехники, и людей. Эти проблемы появились не вчера, но решать их нужно сегодня. Накануне обсуждали тему с главой региона Виталием Павловичем Хоценко, наметили пути решения», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Напомним, что жалобы на состояние определенных улиц, которые требуют внимания, можно оставлять по этой ссылке: https://vk.com/wall-117639365_246133.