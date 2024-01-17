Учитель многих. В Омске умер бывший замдиректора музыкального училища имени Шебалина

В 1970 году Геннадий Макшеев окончил омское музыкальное училище, а далее пошел в ГМПИ им. Гнесиных. В 1975 году он вернулся в родное учебное заведение и стал преподавателем музыкально-теоретических дисциплин. В разные годы Макшеев руководил отделением «Теория музыки», а также был заместителем директора по учебной части.