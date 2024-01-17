Учитель многих. В Омске умер бывший замдиректора музыкального училища имени Шебалина

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В воскресенье, 14 января, скончался известный преподаватель музыкального училища имени В. Я. Шебалина. Речь идет о Геннадии Макшееве. Он скончался на 76-м году жизни.
О его смерти рассказали в официальном сообществе учебного заведения, а также представили несколько основных моментов из жизни.
В 1970 году Геннадий Макшеев окончил омское музыкальное училище, а далее пошел в ГМПИ им. Гнесиных. В 1975 году он вернулся в родное учебное заведение и стал преподавателем музыкально-теоретических дисциплин. В разные годы Макшеев руководил отделением «Теория музыки», а также был заместителем директора по учебной части.
В последнее время он продолжал сотрудничество с училищем, но больше занимался просветительской деятельностью в центре итальянской культуры «Беллингва».
О времени и месте прощания станет известно позже. Редакция Города55 приносит соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего.