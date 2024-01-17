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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

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Updated Сегодня, 12:15

иллюстрация

Учитель многих. В Омске умер бывший замдиректора музыкального училища имени Шебалина

17 января 2024, 12:10
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске скончался бывший замдиректора музыкального училища имени Шебалина

Дополнительно будет дана информация о прощании с ушедшим.

В воскресенье, 14 января, скончался известный преподаватель музыкального училища имени В. Я. Шебалина. Речь идет о Геннадии Макшееве. Он скончался на 76-м году жизни.

О его смерти рассказали в официальном сообществе учебного заведения, а также представили несколько основных моментов из жизни.

В 1970 году Геннадий Макшеев окончил омское музыкальное училище, а далее пошел в ГМПИ им. Гнесиных. В 1975 году он вернулся в родное учебное заведение и стал преподавателем музыкально-теоретических дисциплин. В разные годы Макшеев руководил отделением «Теория музыки», а также был заместителем директора по учебной части.

В последнее время он продолжал сотрудничество с училищем, но больше занимался просветительской деятельностью в центре итальянской культуры «Беллингва».

О времени и месте прощания станет известно позже. Редакция Города55 приносит соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего.

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#Общество#Образование#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Преподаватель#Алина Ясинская
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