«Внимательная и доброжелательная». В Омске скончалась опытный педагог Татьяна Бойко

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:38
Стало известно о смерти омского педагога по вокалу Татьяны Бойко. Она ушла из жизни два дня назад, 20 декабря. Ей было 69 лет.
«Татьяна Иосифовна — талантливый организатор и педагог. Ее отличали высокий профессионализм и умение приобщать к вокальному творчеству детей, подростков и молодежь. Всегда внимательная и доброжелательная, пользовалась уважением коллег и любовью воспитанников», — отметили в ГЦНТ имени А. М. Малунцева, где работала преподаватель.
Татьяна Бойко стояла у истоков образцового вокального ансамбля «Звонкие голоса». Ее творческий стаж в коллективе составляет больше 45 лет. Завтра, 23 декабря, в ритуальном зале по адресу Энергетиков, 15А пройдет прощание с ней.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам педагога.