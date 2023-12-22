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иллюстрация

«Внимательная и доброжелательная». В Омске скончалась опытный педагог Татьяна Бойко

22 декабря 2023, 08:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске скончалась опытный педагог по вокалу Татьяна Бойко

Преподаватель по вокалу скончалась на 70 году жизни.

Стало известно о смерти омского педагога по вокалу Татьяны Бойко. Она ушла из жизни два дня назад, 20 декабря. Ей было 69 лет.

«Татьяна Иосифовна — талантливый организатор и педагог. Ее отличали высокий профессионализм и умение приобщать к вокальному творчеству детей, подростков и молодежь. Всегда внимательная и доброжелательная, пользовалась уважением коллег и любовью воспитанников», — отметили в ГЦНТ имени А. М. Малунцева, где работала преподаватель.

Татьяна Бойко стояла у истоков образцового вокального ансамбля «Звонкие голоса». Ее творческий стаж в коллективе составляет больше 45 лет. Завтра, 23 декабря, в ритуальном зале по адресу Энергетиков, 15А пройдет прощание с ней.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам педагога.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Смерть#Педагог#Новости#Алина Ясинская
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