КЦ «Рубин» через суд потребовал от омского депарха забрать у него полгектара земли

Проблема в том, что существующий участок, выданный «Рубину» в аренду на 49 лет, обременен рядом ограничений по использованию. Департамент отказался выделять новый участок, так как арендатор не предоставил проект межевания, а в «Рубине» уверены, что не обязаны готовить этот проект и тратить на него свои деньги.