КЦ «Рубин» через суд потребовал от омского депарха забрать у него полгектара земли

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Арбитражный суд Омской области принял решение по заявлению ООО «Культурный центр „Рубин“» к департаменту архитектуры и градостроительства городской администрации. Тяжба касается земельного участка под «Рубином», на улице 2-я Военная в Октябрьском округе Омска. Его площадь — больше двух гектаров. Участники ООО попросили на основе этого участка сформировать новый, поменьше, а получив отказ, пошли в суд.
Проблема в том, что существующий участок, выданный «Рубину» в аренду на 49 лет, обременен рядом ограничений по использованию. Департамент отказался выделять новый участок, так как арендатор не предоставил проект межевания, а в «Рубине» уверены, что не обязаны готовить этот проект и тратить на него свои деньги.
Представитель депарха на одном из заседаний нашел еще один аргумент в свою пользу — о нерациональности требований «Рубина».
— Представитель Департамента архитектуры указал, что использование земель должно быть рациональным, что не следует из представленной ООО «КЦ „Рубин“» схемы, поскольку границы очень изломаны и в случае утверждения подобной схемы возникнет ситуация неопределенности судьбы оставшейся части земельного участка; а также потенциальная невозможность его дальнейшего использования.
Суд пришел к выводу, что рассмотрение проблемы в этом ключе недопустимо: изначально депарх мотивировал свой отказ «Рубину» другими причинами, чисто формальными. При этом судья констатировал, что истец действительно не обязан сам готовить документы, необходимые для выделения нового участка. В итоге он вынес решение: признать отказ департамента недействительным и обязать чиновников рассмотреть обращение «Рубина» повторно.
Отметим: единственным учредителем и директором ООО «КЦ „Рубин“» является Ирина Матвеенко. Она же владеет и руководит ООО «КЦ „Атриум-Кино“», а в прошлом была учредителем и директором ООО «Антенна-7».