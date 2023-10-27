Компания Авдошиных проиграла судебную тяжбу с омским депархом

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял решение по кассационной жалобе ООО «Геоторг». Это может поставить точку в судебной тяжбе компании с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Омска, начавшейся в 2022 году.
Изначально «Геоторг» пошел в Арбитражный суд Омской области, чтобы добиться признания незаконным бездействия депарха, «выразившегося в неосуществлении действий по подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории, расположенной в границах: левый берег Оми — улица Богдана Хмельницкого — улица Масленникова — Ленинградская площадь — правый берег реки Иртыша».
Истец хотел, чтобы суд заставил чиновников привести проект в соответствие с генпланом Омска. В частности, по мнению «Геоторга», на улице Подгорной должно появиться двухполосное дорожное движение, а красная линия вдоль всей улицы должна быть скорректирована. Истец предложил в случае, если депарх затянет с подготовкой документов, взыскивать с него неустойку — 50 тысяч рублей в день.
Интерес «Геоторга» к этому вопросу связан с тем, что компания владеет четырьмя земельными участками в районе Подгорной с кадастровыми номерами 55:36:090104:3528, 55:36:090104:3529, 55:36:090104:126, 55:36:090104:3531. На этой земле планируется строить ЖК «Миллениум».
Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично. Он постановил, что департамент обязан подготовить обновленный проект в течение месяца, и назначил неустойку на случай проволочек — 1 тысяча рублей в день. Это не удовлетворило обе стороны. Они подали апелляционные жалобы, «Геоторг» свою вскоре забрал, но суд второй инстанции прислушался к аргументам депарха и отменил решение. Тогда истец пошел в кассацию, но и там потерпел поражение.
— Ссылка общества на обязанность органа местного самоуправления осуществлять подготовку документов градостроительного проектирования в связи с тем, что предусмотрена корректировка дороги местного значения, не может быть принята во внимание, — говорится в судебном решении, — учитывая безусловное право общества на осуществление мероприятий по заказу выполнения и оплате мероприятий по корректировке дороги, инициатива которых исходит непосредственно от самого ООО «Геоторг», планирующего многоэтажную жилую застройку на территории наибольшей площадью свободной от красных линий.
Из судебных документов следует, что до начала тяжбы БУ «Омскархитектура» направило «Геоторгу» официальное коммерческое предложение — подготовить документацию об изменении проекта за 708 тысяч рублей. Однако руководство компании решило, что эти документы должны оплачиваться из бюджета.
Напомним: компания «Геоторг» связана с известной в Омске предпринимательской семьей Авдошиных, построившей в свое время ТРК «Миллениум». В 2018–2020 годах единственным учредителем фирмы была Адэлина Вячеславовна Авдошина. Сейчас бенефициаром и директором «Геоторга» является Сергей Благинин.