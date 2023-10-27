Компания Авдошиных проиграла судебную тяжбу с омским депархом

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично. Он постановил, что департамент обязан подготовить обновленный проект в течение месяца, и назначил неустойку на случай проволочек — 1 тысяча рублей в день. Это не удовлетворило обе стороны. Они подали апелляционные жалобы, «Геоторг» свою вскоре забрал, но суд второй инстанции прислушался к аргументам депарха и отменил решение. Тогда истец пошел в кассацию, но и там потерпел поражение.