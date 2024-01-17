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Published Сегодня, 07:42

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Фридманы начали реорганизацию одной из своих фирм

17 января 2024, 07:42
Фото: Midjourney
иллюстрация

В одной из компаний Ильи Фридмана началась реорганизация

«Управление АЗС» занимается розничной торговлей топливом.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление АЗС», прописанное в Омске на улице Масленникова, ждут перемены. 15 января руководство этой компании подало «уведомление о начале процедуры реорганизации». При этом в чем эта реорганизация будет заключаться, пока остается неясным.

Напомним: «Управление АЗС», которое специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах, зарегистрировали в 2012 году. Учредителями ООО являются Илья Фридман и международная компания общество с ограниченной ответственностью «Аданимов трейдинг лимитед», зарегистрированная в Калининграде.

«Управление АЗС» является одной из важнейших составляющих бизнес-империи Фридманов. Его выручка за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысила 10 млрд рублей.

Илья Фридман отказался от половины своей доли в одной из фирм
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#Бизнес#Новости#Реорганизация#Илья Фридман#Николай Эйхвальд
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