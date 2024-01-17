Фридманы начали реорганизацию одной из своих фирм

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Общество с ограниченной ответственностью «Управление АЗС», прописанное в Омске на улице Масленникова, ждут перемены. 15 января руководство этой компании подало «уведомление о начале процедуры реорганизации». При этом в чем эта реорганизация будет заключаться, пока остается неясным.
Напомним: «Управление АЗС», которое специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах, зарегистрировали в 2012 году. Учредителями ООО являются Илья Фридман и международная компания общество с ограниченной ответственностью «Аданимов трейдинг лимитед», зарегистрированная в Калининграде.
«Управление АЗС» является одной из важнейших составляющих бизнес-империи Фридманов. Его выручка за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысила 10 млрд рублей.