Фридманы начали реорганизацию одной из своих фирм

Общество с ограниченной ответственностью «Управление АЗС», прописанное в Омске на улице Масленникова, ждут перемены. 15 января руководство этой компании подало «уведомление о начале процедуры реорганизации». При этом в чем эта реорганизация будет заключаться, пока остается неясным.