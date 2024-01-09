Илья Фридман отказался от половины своей доли в одной из фирм

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:40
В обществе с ограниченной ответственностью «КФ-Инвест», прописанном в Омске на улице Масленникова, поменялась структура собственности. Доля Ильи Фридмана в уставном капитале этой фирмы уменьшилась вдвое — с 99,99% до 49,99%. 50% перешли к ООО «Управление АЗС», тогда как оставшаяся 0,01% по-прежнему принадлежит Марку Фридману (сыну основного бенефициара).
«КФ-Инвест» специализируется на «консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления», «Управление АЗС» — на «розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах» (его годовой оборот — примерно 12 млрд рублей). Обе компании являются частью одной бизнес-империи: в «Управлении АЗС» Илье Фридману принадлежат 82% уставного капитала. В «КФ-Инвест» этот предприниматель еще и является управляющим.
Отметим, что изначально компания «КФ-Инвест» принадлежала напополам Илье Фридману и его отцу, Геннадию Шмерельевичу, который теперь уже отошел от дел. Марку Ильичу принадлежал символический 1% уставного капитала, в 2021 году превратившийся в еще более символическую 1 сотую процента. За 2022 год «КФ-Инвест» принесла своим владельцам убыток в 140 тысяч рублей.