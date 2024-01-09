Илья Фридман отказался от половины своей доли в одной из фирм

Отметим, что изначально компания «КФ-Инвест» принадлежала напополам Илье Фридману и его отцу, Геннадию Шмерельевичу, который теперь уже отошел от дел. Марку Ильичу принадлежал символический 1% уставного капитала, в 2021 году превратившийся в еще более символическую 1 сотую процента. За 2022 год «КФ-Инвест» принесла своим владельцам убыток в 140 тысяч рублей.