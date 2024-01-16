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Защитит от чуждых идей. В Омской области создадут совет по традиционным ценностям

16 января 2024, 13:47
Фото: Midjourney
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В Омской области создадут совет по борьбе с нежеланием мужчин служить в армии

В его состав войдут чиновники, представители различных конфессий и силовых структур.

В Омской области в скором времени может появиться новая структура — «Совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Соответствующий проект указа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе говорится, что совет будет повышать сплоченность населения Омской области «на фоне насаждения недружественными государствами чуждых российскому народу и губительных для российского общества систем идей и ценностей». Совет сосредоточится на разработке вариантов укрепления гражданского единства и российской самобытности, рекомендаций по профилактике распространения деструктивных и радикальных идей.

Среди последних в документе упоминаются идеи, ослабляющие общероссийскую гражданскую идентичность и единство многонационального и многоконфессионального народа Омской области, подрывающие доверие к институтам государства, дискредитирующие идеи служения Отечеству, формирующие негативное отношение к воинской и государственной службам.

Возглавит совет по традиционным ценностям губернатор Виталий Хоценко. Также в него войдут представители различных религиозных конфессий — православной (митрополит Омский и Таврический Дионисий и Дмитрий Олихов), евангелическо-лютеранской (Владимир Виноградов), мусульманской (Бота Бакулин, Даулет Балтабаев и Зулькарнай Шакирзянов), иудейской (Геннадий Фридман). Помимо них в совет включили многочисленных чиновников и представителей силовых структур.

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#Общество#Омск#Омская область#Армия#Проект#Новости#Религия#Военнослужащий#Юлия Истомина#Традиции#Виталий Хоценко#Совет
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