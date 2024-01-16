Защитит от чуждых идей. В Омской области создадут совет по традиционным ценностям

В документе говорится, что совет будет повышать сплоченность населения Омской области «на фоне насаждения недружественными государствами чуждых российскому народу и губительных для российского общества систем идей и ценностей». Совет сосредоточится на разработке вариантов укрепления гражданского единства и российской самобытности, рекомендаций по профилактике распространения деструктивных и радикальных идей.