Стало известно, сколько денег получают омские НКО на «общественно полезные проекты»

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Комитет Омского городского Совета по социальным вопросам заинтересовался финансированием социально ориентированных некоммерческих организаций. Депутаты направили соответствующий запрос в мэрию, и в распоряжении Города55 уже есть официальный ответ за подписью главы города Сергея Шелеста.
Из документа следует, что за 2023 год омские НКО получили из бюджета 20 млн рублей. Деньги распределялись в рамках «конкурса по разработке и выполнению общественно полезных проектов», который проводится ежегодно. Всего было подано 198 заявок, победили 78.
— В номинации «Омск — наш дом» определено 32 победителя, — говорится в письме, — в номинации «Омск — творим и побеждаем» — 26 победителей, в номинации «Омск — своих не бросаем» — 20 победителей.
Уже завершился сбор заявок на конкурс 2024 года. Интересно, что участников в полтора раза больше, чем в прошлый раз: подано 296 заявок, из которых 2 трети приходятся на номинацию «Решают люди», а остальное распределено между номинациями «Своих не бросаем», «Наши традиции», «Семья и спорт».
Все проекты, которые получат бюджетное финансирование, будут реализованы в течение 2024 года.