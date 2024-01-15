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Posted Сегодня, 13:49

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Омский городской Совет

Стало известно, сколько денег получают омские НКО на «общественно полезные проекты»

15 января 2024, 13:49
Фото: Город55
Омский городской Совет

Омские НКО получили за год 20 млн рублей из бюджета

На очередной конкурс подано в полтора раза больше заявок, чем годом раньше.

Комитет Омского городского Совета по социальным вопросам заинтересовался финансированием социально ориентированных некоммерческих организаций. Депутаты направили соответствующий запрос в мэрию, и в распоряжении Города55 уже есть официальный ответ за подписью главы города Сергея Шелеста.

Из документа следует, что за 2023 год омские НКО получили из бюджета 20 млн рублей. Деньги распределялись в рамках «конкурса по разработке и выполнению общественно полезных проектов», который проводится ежегодно. Всего было подано 198 заявок, победили 78.

— В номинации «Омск — наш дом» определено 32 победителя, — говорится в письме, — в номинации «Омск — творим и побеждаем» — 26 победителей, в номинации «Омск — своих не бросаем» — 20 победителей.

Уже завершился сбор заявок на конкурс 2024 года. Интересно, что участников в полтора раза больше, чем в прошлый раз: подано 296 заявок, из которых 2 трети приходятся на номинацию «Решают люди», а остальное распределено между номинациями «Своих не бросаем», «Наши традиции», «Семья и спорт».

Все проекты, которые получат бюджетное финансирование, будут реализованы в течение 2024 года.

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#Общество#Бюджет#Новости#НКО#Николай Эйхвальд#Конкурсы
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