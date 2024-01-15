Стало известно, сколько денег получают омские НКО на «общественно полезные проекты»

Уже завершился сбор заявок на конкурс 2024 года. Интересно, что участников в полтора раза больше, чем в прошлый раз: подано 296 заявок, из которых 2 трети приходятся на номинацию «Решают люди», а остальное распределено между номинациями «Своих не бросаем», «Наши традиции», «Семья и спорт».