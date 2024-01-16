Владелец омского «Нового климата» зарегистрировался как ИП

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Омский бизнесмен Виталий Карловский зарегистрировался в налоговой в качестве ИП. Соответствующая запись в едином госреестре индивидуальных предпринимателей датирована 12 января. Основная специализация нового ИП — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».
Карловский является единственным учредителем и директором компаний «Стратег» и «Новый климат». Под последним названием зарегистрированы сразу две фирмы, одна из которых специализируется на работе с недвижимостью, вторая — на устройстве инженерных систем в зданиях. Второй «Новый климат» работал на олимпийских объектах в Сочи, в омском аэропорту, в общественно-деловом центре на Гагарина. Его годовой доход превышает 500 млн рублей. Все эти бизнес-активы прописаны в одной квартире в жилом доме на 5-й Амурской.
В прошлом Карловский владел долями в компаниях «Антарес-Спорт», «Автоград», «Бухгалтерский центр Актив» и др. В составленном Городом55 рейтинге богатейших омичей за 2022 год этот бизнесмен занял почетное 60-е место.