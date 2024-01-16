Владелец омского «Нового климата» зарегистрировался как ИП

Карловский является единственным учредителем и директором компаний «Стратег» и «Новый климат». Под последним названием зарегистрированы сразу две фирмы, одна из которых специализируется на работе с недвижимостью, вторая — на устройстве инженерных систем в зданиях. Второй «Новый климат» работал на олимпийских объектах в Сочи, в омском аэропорту, в общественно-деловом центре на Гагарина. Его годовой доход превышает 500 млн рублей. Все эти бизнес-активы прописаны в одной квартире в жилом доме на 5-й Амурской.