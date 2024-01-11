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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

иллюстрация

Неминуемо. Омский губернатор взял на себя новые обязанности и изменил задачи замов

11 января 2024, 09:23
Фото: Город55
иллюстрация

Омский губернатор взял на себя новые обязанности и пересмотрел работу замов

Глава региона отметил, что новым указом отменяет распоряжения об обязанностях экс-губернатора Александра Буркова.

На сайте правовой информации появился новый указ губернатора Омской области Виталия Хоценко. Он решил переписать обязанности главы региона и его заместителей.

Документ был опубликован накануне, 10 января. В нем указано, что теперь губернатор курирует деятельность правительства Омской области, различных комиссий и экспертных советов, штабов. Ранее глава региона председательствовал на заседаниях структур. Также Хоценко будет больше включаться в организацию мероприятий по противодействию терроризму.

Согласно свежему указу, первый заместитель губернатора Омской области Рустам Мингазов будет исполнять обязанности главы региона во время его отсутствия. В основном за чиновником закрепляют экономический блок, деятельность минимущества, минпрома и минэкономики. К слову, Хоценко уже работал с Мингазовым в правительстве ДНР.

Если от основной работы отлучится и Мингазов, то исполнять обязанности губернатора будет первый зампредседателя областного правительства Дмитрий Ушаков. Он занимается координацией минсельхоза, минприроды, Главного управления лесного хозяйства и ветеринарии, а также РЭК Омской области. Ушаков по-прежнему ответственен за развитие северных районов региона. Еще к его обязанностям добавили контроль за реализацией проекта аэропорта «Омск-Федоровка».

За заместителем председателя правительства Олегом Зарембой закрепляется министерство региональной политики и массовых коммуникаций, минспорта, а также вопросы внутренней политики. Кроме того, губернатор поручил ему отвечать за продвижение молодежной политики и патриотическое воспитание населения.

Далее в документе продолжается подробное описание того, за какие именно ведомства будут отвечать заместители губернатора:

  • Динар Курманов — минстрой, минтранс, минэнерго, Госстройнадзор, ГЖИ;
  • Алексей Ромахин — министерство региональной безопасности, Главное управление лесного хозяйства, Главное государственно-правовое управление;
  • Министр образования Иван Кротт — минобразования и минкульт;
  • Министр труда и соцразвития Владимир Куприянов — минтруд, минздрав, территориальный фонд ОМС;
  • Руководитель губернатора Анна Марухина — Главное государственно-правовое управление;
  • Министр цифрового развития и связи Денис Цуканов — минцифры, ГУИТиТ;
  • Министр финансов Вадим Чеченко — минфин, Главное управление контрактной системы, Главное управление финансового контроля;
  • Представитель Омской области при правительстве РФ Андрей Шпиленко — представительство Омской области при правительстве РФ, Минэкономики, Минпром, Агентство развития инвестиций и ОЭЗ «Авангард».

Весь документ представлен по ссылке здесь.

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#Политика#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Заместители губернатора#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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