Неминуемо. Омский губернатор взял на себя новые обязанности и изменил задачи замов

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
На сайте правовой информации появился новый указ губернатора Омской области Виталия Хоценко. Он решил переписать обязанности главы региона и его заместителей.
Документ был опубликован накануне, 10 января. В нем указано, что теперь губернатор курирует деятельность правительства Омской области, различных комиссий и экспертных советов, штабов. Ранее глава региона председательствовал на заседаниях структур. Также Хоценко будет больше включаться в организацию мероприятий по противодействию терроризму.
Согласно свежему указу, первый заместитель губернатора Омской области Рустам Мингазов будет исполнять обязанности главы региона во время его отсутствия. В основном за чиновником закрепляют экономический блок, деятельность минимущества, минпрома и минэкономики. К слову, Хоценко уже работал с Мингазовым в правительстве ДНР.
Если от основной работы отлучится и Мингазов, то исполнять обязанности губернатора будет первый зампредседателя областного правительства Дмитрий Ушаков. Он занимается координацией минсельхоза, минприроды, Главного управления лесного хозяйства и ветеринарии, а также РЭК Омской области. Ушаков по-прежнему ответственен за развитие северных районов региона. Еще к его обязанностям добавили контроль за реализацией проекта аэропорта «Омск-Федоровка».
За заместителем председателя правительства Олегом Зарембой закрепляется министерство региональной политики и массовых коммуникаций, минспорта, а также вопросы внутренней политики. Кроме того, губернатор поручил ему отвечать за продвижение молодежной политики и патриотическое воспитание населения.
Далее в документе продолжается подробное описание того, за какие именно ведомства будут отвечать заместители губернатора:
Весь документ представлен по ссылке здесь.