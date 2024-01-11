Неминуемо. Омский губернатор взял на себя новые обязанности и изменил задачи замов

Если от основной работы отлучится и Мингазов, то исполнять обязанности губернатора будет первый зампредседателя областного правительства Дмитрий Ушаков. Он занимается координацией минсельхоза, минприроды, Главного управления лесного хозяйства и ветеринарии, а также РЭК Омской области. Ушаков по-прежнему ответственен за развитие северных районов региона. Еще к его обязанностям добавили контроль за реализацией проекта аэропорта «Омск-Федоровка».