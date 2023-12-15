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Published Сегодня, 03:04

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Зависит от нагрузки. Какая средняя зарплата у учителей в Омской области

15 декабря 2023, 03:04
Фото: 1MI
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В Омской области рассказали о размере средней зарплаты у школьных учителей

В министерстве образования объяснили, что размер зарплаты зависит от нагрузки, квалификационного категории, стажа, классного руководства и результативности работы.

В Омске с января по ноябрь 2023 года средняя зарплата учителей составила 41 234 рубля, в районах области — 43 132 рубля (с учетом выплат за классное руководство) и 38 843 рубля (без вознаграждения за классное руководство). Данные по итогу 11 месяцев текущего года Городу55 предоставили в департаменте образования администрации Омска и региональном министерстве образования.

«Номинальная начисленная заработная плата конкретного педагогического работника может отличаться от средней заработной платы данной категории работников как по образовательной организации, так и по отрасли в целом в зависимости от количества педагогической нагрузки, наличия квалификационной категории, стажа работы, осуществления функции классного руководителя, результативности работы», — объяснили в министерстве.

Ранее Город55 сообщал, что в школах Омска не хватает 510 учителей, в районах области не достает 84 педагога.

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О том, насколько отличаются реальные зарплаты в школах от статистических данных, рассказал учитель одной из омских школ. По словам педагога, зарплата более 40 тысяч рублей вполне реальна, однако для этого придется брать на себя двойную нагрузку.

Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах
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#Образование#Омск#Школы#Евгений Игишев#Зарплата учителей
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Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах
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