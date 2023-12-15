Зависит от нагрузки. Какая средняя зарплата у учителей в Омской области

В Омске с января по ноябрь 2023 года средняя зарплата учителей составила 41 234 рубля, в районах области — 43 132 рубля (с учетом выплат за классное руководство) и 38 843 рубля (без вознаграждения за классное руководство). Данные по итогу 11 месяцев текущего года Городу55 предоставили в департаменте образования администрации Омска и региональном министерстве образования.