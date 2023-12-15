Зависит от нагрузки. Какая средняя зарплата у учителей в Омской области

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В Омске с января по ноябрь 2023 года средняя зарплата учителей составила 41 234 рубля, в районах области — 43 132 рубля (с учетом выплат за классное руководство) и 38 843 рубля (без вознаграждения за классное руководство). Данные по итогу 11 месяцев текущего года Городу55 предоставили в департаменте образования администрации Омска и региональном министерстве образования.
«Номинальная начисленная заработная плата конкретного педагогического работника может отличаться от средней заработной платы данной категории работников как по образовательной организации, так и по отрасли в целом в зависимости от количества педагогической нагрузки, наличия квалификационной категории, стажа работы, осуществления функции классного руководителя, результативности работы», — объяснили в министерстве.
Ранее Город55 сообщал, что в школах Омска не хватает 510 учителей, в районах области не достает 84 педагога.
О том, насколько отличаются реальные зарплаты в школах от статистических данных, рассказал учитель одной из омских школ. По словам педагога, зарплата более 40 тысяч рублей вполне реальна, однако для этого придется брать на себя двойную нагрузку.