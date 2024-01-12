Будем работать. Губернатор рассказал, как обстоят дела с уборкой снега в Омске

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Виталий Хоценко сообщил, что работа в этой сфере ведется ежедневно и не планирует останавливаться. Сейчас рассматривается вопрос о принятии дополнительных мер по борьбе со снегом на улицах.
«Будем работать над этим вопросом. Каждодневно, циклично, менять технику, повышать зарплату УДХБ, добирать людей. Тут сложно какие-то чудеса придумать, нужно просто каждодневно заниматься этой проблемой», — считает Хоценко.
Однако губернатор подчеркнул, что в Омске эта проблема стоит не так остро, как в других регионах, и привел в пример Москву, где недавно прошел самый сильный за много лет снегопад.
«На днях был в Москве, как раз попал под самый сильный снегопад в столице за много лет. Из аэропорта „Шереметьево“ в центр города добирался на машине восемь часов. В Омске из центра города до аэропорта ехал 20 минут. Тут тоже надо сравнивать и понимать, что у нас проблема, безусловно, есть, но не настолько серьезная, как в других регионах», — добавил глава региона.