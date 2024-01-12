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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Губернатор рассказал, как проходит уборка городских улиц от снега

Будем работать. Губернатор рассказал, как обстоят дела с уборкой снега в Омске

12 января 2024, 12:58
Фото: 1MI

Губернатор рассказал, как проходит уборка городских улиц от снега

По словам главы региона, чудес в этом вопросе ждать сложно, проблема требует ежедневного внимания.

Виталий Хоценко сообщил, что работа в этой сфере ведется ежедневно и не планирует останавливаться. Сейчас рассматривается вопрос о принятии дополнительных мер по борьбе со снегом на улицах.

«Будем работать над этим вопросом. Каждодневно, циклично, менять технику, повышать зарплату УДХБ, добирать людей. Тут сложно какие-то чудеса придумать, нужно просто каждодневно заниматься этой проблемой», — считает Хоценко.

Однако губернатор подчеркнул, что в Омске эта проблема стоит не так остро, как в других регионах, и привел в пример Москву, где недавно прошел самый сильный за много лет снегопад.

«На днях был в Москве, как раз попал под самый сильный снегопад в столице за много лет. Из аэропорта „Шереметьево“ в центр города добирался на машине восемь часов. В Омске из центра города до аэропорта ехал 20 минут. Тут тоже надо сравнивать и понимать, что у нас проблема, безусловно, есть, но не настолько серьезная, как в других регионах», — добавил глава региона.
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#Снег#Омск#Омская область#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Новости#Вывоз снега#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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