От БелАЗа до эндопротеза: где используются масла «Газпромнефть-СМ»

Онлайн-проект «Лучшие для лучших» позволяет узнать, насколько на самом деле широко применяются моторные и индустриальные масла. Так, смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» помогают добывать руду самым крупным карьерным самосвалам в мире, размер которых сопоставим с трехэтажным домом. Масла отводят тепло от дизельных двигателей гигантов, мощность которых составляет до 2300 лошадиных сил, и позволяют им работать даже в условиях африканской жары.