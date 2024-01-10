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От БелАЗа до эндопротеза: где используются масла «Газпромнефть-СМ»

От БелАЗа до эндопротеза: где используются масла «Газпромнефть-СМ»

10 января 2024, 07:30
Фото: Стоян Васев
Представлен digital-проект «Лучшие для лучших», который рассказывает о моторных, индустриальных маслах и специализированных смазках «Газпромнефть — смазочные материалы», а также сферах их применения — от добычи полезных ископаемых до медицины.

Онлайн-проект «Лучшие для лучших» позволяет узнать, насколько на самом деле широко применяются моторные и индустриальные масла. Так, смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» помогают добывать руду самым крупным карьерным самосвалам в мире, размер которых сопоставим с трехэтажным домом. Масла отводят тепло от дизельных двигателей гигантов, мощность которых составляет до 2300 лошадиных сил, и позволяют им работать даже в условиях африканской жары.

Также продукция компании помогает ледоколам пробивать арктический лед трехметровой толщины, добывать нефть и газ, производить тонны металлопрокатной продукции, создавать инновационные эндопротезы и соревноваться в гонках на багги. Все это показано в интерактивной визуализации проекта «Лучшие для лучших».

Фото: Стоян Васев

Сегодня масла «Газпромнефть-СМ» применяются в каждом четвертом автомобиле страны и на крупнейших стратегических производствах, ассортимент продукции включает более 1000 наименований, которые используются во всех отраслях экономики. Интересно, что эксперты компании разрабатывают рецептуры с помощью искусственного интеллекта — с использованием собственного цифрового сервиса «Алхимик». Все это позволяет снизить зависимость от импортных поставщиков и укрепляет технологический суверенитет страны.

#Общество#Экономика#Бизнес#Омск#Омская область#Медицина#Промышленность#Нефть
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