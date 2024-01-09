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иллюстрация

Пусто не бывает. В омском Заксобрании Беспалов сменит экс-депутата Бикмаеву

9 января 2024, 07:54
Фото: Город55
иллюстрация

В омском Заксобрании Беспалов сменит Бикмаеву, сложившую депутатский мандат

Утверждение на пост должно состояться в конце этого месяца.

Стало известно, кто займет кресло депутата в Заксобрании Омской области от «Коммунистов России». Ранее партию представляла Дарья Бикмаева, которая досрочно сложила депутатский мандат.

Как пишет портал Om1.ru, депутатом станет 38-летний Олег Беспалов. Представители регионального отделения «Коммунистов России» представили его кандидатуру на рассмотрение в областной избирком.

По информации источника, Беспалова утвердят на место в Заксобрании 25 января. В этот день состоится пленарное заседание. Добавим, что на сайте Заксобрания пока что нет в предварительной повестке этого вопроса.

Известно, что Беспалов в 2007 году окончил Омский государственный аграрный университет. В сентябре 2021 года он участвовал в выборах депутатов Заксобрания в качестве кандидата по партийному списку. При подаче документов в избирком Беспалов указывал, что работает начальником отдела в ООО «Сибирский научно-производственный центр кадастровых технологий».

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#Политика#Омск#Омская область#Выборы депутатов#Депутат#Новости#Заксобрание#Алина Ясинская
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