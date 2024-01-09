Пусто не бывает. В омском Заксобрании Беспалов сменит экс-депутата Бикмаеву

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Стало известно, кто займет кресло депутата в Заксобрании Омской области от «Коммунистов России». Ранее партию представляла Дарья Бикмаева, которая досрочно сложила депутатский мандат.
Как пишет портал Om1.ru, депутатом станет 38-летний Олег Беспалов. Представители регионального отделения «Коммунистов России» представили его кандидатуру на рассмотрение в областной избирком.
По информации источника, Беспалова утвердят на место в Заксобрании 25 января. В этот день состоится пленарное заседание. Добавим, что на сайте Заксобрания пока что нет в предварительной повестке этого вопроса.
Известно, что Беспалов в 2007 году окончил Омский государственный аграрный университет. В сентябре 2021 года он участвовал в выборах депутатов Заксобрания в качестве кандидата по партийному списку. При подаче документов в избирком Беспалов указывал, что работает начальником отдела в ООО «Сибирский научно-производственный центр кадастровых технологий».