В Омске при пожаре в тепловом коллекторе вытащили обгоревшего мужчину

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 02:57
В Омске силовики разбираются во всех нюансах ЧП в тепловом коллекторе на проспекте Королева. Сам инцидент произошел еще 24 декабря, но известно о нем стало только сейчас.
«Ночью в воскресенье поступило сообщение о пожаре в коллекторе. Во время тушения оттуда спасли мужчину», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Пострадавшим оказался 51-летний житель Омской области, у которого диагностировали ожоги обеих рук и сильнейшее отравление продуктами горения. Позже от полученных травм мужчина скончался.
Сейчас эксперты устанавливают все причины пожара.