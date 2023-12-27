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Причины пожара пока не установлены

В Омске при пожаре в тепловом коллекторе вытащили обгоревшего мужчину

27 декабря 2023, 02:57
Фото: Город55
Причины пожара пока не установлены

В Омске из-за пожара в тепловом коллекторе скончался 51-летний мужчина

Пострадавший получил сильнейшее отравление продуктами горения и позже скончался.

В Омске силовики разбираются во всех нюансах ЧП в тепловом коллекторе на проспекте Королева. Сам инцидент произошел еще 24 декабря, но известно о нем стало только сейчас.

«Ночью в воскресенье поступило сообщение о пожаре в коллекторе. Во время тушения оттуда спасли мужчину», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Пострадавшим оказался 51-летний житель Омской области, у которого диагностировали ожоги обеих рук и сильнейшее отравление продуктами горения. Позже от полученных травм мужчина скончался.

Сейчас эксперты устанавливают все причины пожара.

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