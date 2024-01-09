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В омской «Семейной аптеке» сменилось руководство

Братья Немчиновы назначили нового директора в одной из своих фирм

9 января 2024, 09:17
Фото: 1MI

В омской «Семейной аптеке» сменилось руководство

Место Константина Попова заняла Алина Кирикова.

В обществе с ограниченной ответственностью «Аптека „Семейная“» поменялось начальство. В последние дни ушедшего года пост директора этой фирмы заняла Алина Кирикова, которая прежде не была связана с какими-либо бизнес-активами. Ее предшественник Константин Попов был директором больше 8 лет. В прошлом он руководил ООО «Жива» и «Индес», специализировавшихся на аптечном деле.

Вопреки названию, основная специализация «Аптеки „Семейная“» — «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию». Уставный капитал фирмы принадлежит напополам двум братьям Немчиновым, Герману и Станиславу.

Стоит отметить, что третий из Немчиновых, Михаил, является компаньоном Петра Варнавского и Ильи Иванова по УК «Центроград», которой принадлежит большая часть «Летура».

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Немчиновы
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