Братья Немчиновы назначили нового директора в одной из своих фирм

В обществе с ограниченной ответственностью «Аптека „Семейная“» поменялось начальство. В последние дни ушедшего года пост директора этой фирмы заняла Алина Кирикова, которая прежде не была связана с какими-либо бизнес-активами. Ее предшественник Константин Попов был директором больше 8 лет. В прошлом он руководил ООО «Жива» и «Индес», специализировавшихся на аптечном деле.