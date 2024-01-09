Братья Немчиновы назначили нового директора в одной из своих фирм

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В обществе с ограниченной ответственностью «Аптека „Семейная“» поменялось начальство. В последние дни ушедшего года пост директора этой фирмы заняла Алина Кирикова, которая прежде не была связана с какими-либо бизнес-активами. Ее предшественник Константин Попов был директором больше 8 лет. В прошлом он руководил ООО «Жива» и «Индес», специализировавшихся на аптечном деле.
Вопреки названию, основная специализация «Аптеки „Семейная“» — «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию». Уставный капитал фирмы принадлежит напополам двум братьям Немчиновым, Герману и Станиславу.
Стоит отметить, что третий из Немчиновых, Михаил, является компаньоном Петра Варнавского и Ильи Иванова по УК «Центроград», которой принадлежит большая часть «Летура».