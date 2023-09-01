Братья Немчиновы отказались от своих долей в двух фирмах

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В двух обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Омске, «Альянсинвест» и «Восход», изменилась структура собственности. Прежде уставный капитал обеих фирм принадлежал напополам Станиславу и Герману Немчиновым, но 30 августа первый переписал на само общество свою долю «Восхода», а второй — долю «Альянсинвеста»
Две компании прописаны в одном и том же офисе в бизнес-центре «Аристократ» на улице Фрунзе. Они специализируются на управлении недвижимостью, директорами в них являются учредители: Герман Немчинов в «Восходе», Станислав — в «Альянсинвесте».
Братья Немчиновы известны в первую очередь как владельцы сети аптек «Семейная». Стоит отметить, что третий из них, Михаил, является компаньоном Петра Варнавского и Ильи Иванова по УК «Центроград», которой принадлежит большая часть «Летура».