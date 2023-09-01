Братья Немчиновы отказались от своих долей в двух фирмах

В двух обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Омске, «Альянсинвест» и «Восход», изменилась структура собственности. Прежде уставный капитал обеих фирм принадлежал напополам Станиславу и Герману Немчиновым, но 30 августа первый переписал на само общество свою долю «Восхода», а второй — долю «Альянсинвеста»