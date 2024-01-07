Планам — быть. Трассу Тюмень-Омск расширят до четырех полос

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Как сообщает 72.ru, со ссылкой на документы Тюменского правительства, расширение проезжей части трассы Р-402 Тюмень-Омск ожидается в долгосрочной перспективе — до 2034 года.
«В долгосрочном периоде до 2034 года планируется приведение дороги до границы Омской области в нормативное состояние первой категории и расширение ее до четырех полос движения», — цитирует документ издание.
Примечателен факт того, что вопрос расширения трассы ранее поднимался на пресс-конференции Владимира Путина. Тогда президент ответил, что названный участок «нужно посмотреть отдельно, но ремонтные работы на трассе запланированы, уже выделены средства».