Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Омскую «трассу смерти» расширят до четырех полос

Планам — быть. Трассу Тюмень-Омск расширят до четырех полос

7 января 2024, 09:12
Фото: 1MI

Омскую «трассу смерти» расширят до четырех полос

Информацию о увеличении пропускной способности магистрали нашли в документации правительства Тюменской области по прогнозам развития дорожной сети.

Как сообщает 72.ru, со ссылкой на документы Тюменского правительства, расширение проезжей части трассы Р-402 Тюмень-Омск ожидается в долгосрочной перспективе — до 2034 года.

«В долгосрочном периоде до 2034 года планируется приведение дороги до границы Омской области в нормативное состояние первой категории и расширение ее до четырех полос движения», — цитирует документ издание.

Примечателен факт того, что вопрос расширения трассы ранее поднимался на пресс-конференции Владимира Путина. Тогда президент ответил, что названный участок «нужно посмотреть отдельно, но ремонтные работы на трассе запланированы, уже выделены средства».

В жизни не отличается от телетрансляций: омская журналистка — о конференции с Путиным
Узнать подробнее
#Транспорт#Омская область#Владимир Путин#Новости#Илья Скобин#Тюмень-Омск#Расширение трассы
Подпишитесь
От президента до депутата: кого будут выбирать в Омске в 2024 году
Сегодня, 03:59
Достаем коньки. Омичей пригласили на «Рождественские катания»
Сегодня, 06:15
Праздничное послевкусие, старые проблемы и новые начинания. Омск в первую неделю года
Сегодня, 09:58
Когда начнется весна-2024? Что говорят синоптики о смене времен года
Сегодня, 12:08
В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье
Вчера, 04:40
Одеваемся теплее. Мощное похолодание накроет Омск совсем скоро
Сегодня, 03:36