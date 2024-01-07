«Найден. Жив». Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области подвел итоги 2023 года

Кроме того, поисковики рассказали и о итогах декабря: отряд получил и обработал 64 заявки — удалось найти живыми 47 человек и обнаружить одного погибшего. Не подтвердились 9 заявок, установлена личность 4 человек и еще у троих найдены родные.