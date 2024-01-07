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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Омский отряд «ЛизаАлерт» поделился итогами 2023 года

«Найден. Жив». Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области подвел итоги 2023 года

7 января 2024, 07:22
Фото: Midjourney

Омский отряд «ЛизаАлерт» поделился итогами 2023 года

Омское подразделение «ЛизаАлерт» поделилось статистикой за 2023 год — чаще всего людей удается найти.

По данным, опубликованным на официальной странице отряда, за минувший год Омское подразделение ПСО «ЛизаАлерт» получило 804 заявки на розыск людей. Силами отряда 620 человек удалось отыскать живыми, еще 26 обнаружить погибшими.

Вместе с тем, представители поисково-спасательного отряд вернули домой 15 человек, установили личности 10 и разыскали близких и родных 36 человек. Поиски еще 10 человек продолжаются, а 87 заявок не подтвердились.

Кроме того, поисковики рассказали и о итогах декабря: отряд получил и обработал 64 заявки — удалось найти живыми 47 человек и обнаружить одного погибшего. Не подтвердились 9 заявок, установлена личность 4 человек и еще у троих найдены родные.

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#Общество#Омск#Омская область#Статистика#Новости#Омской области#Илья Скобин#Декабрь#Поисковый отряд#ЛизаАлерт
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