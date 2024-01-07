«Найден. Жив». Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области подвел итоги 2023 года

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
По данным, опубликованным на официальной странице отряда, за минувший год Омское подразделение ПСО «ЛизаАлерт» получило 804 заявки на розыск людей. Силами отряда 620 человек удалось отыскать живыми, еще 26 обнаружить погибшими.
Вместе с тем, представители поисково-спасательного отряд вернули домой 15 человек, установили личности 10 и разыскали близких и родных 36 человек. Поиски еще 10 человек продолжаются, а 87 заявок не подтвердились.
Кроме того, поисковики рассказали и о итогах декабря: отряд получил и обработал 64 заявки — удалось найти живыми 47 человек и обнаружить одного погибшего. Не подтвердились 9 заявок, установлена личность 4 человек и еще у троих найдены родные.