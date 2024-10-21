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Омичам рассказали, сколько стоит снять квартиру во время ледовых соревнований
В Омск приедут много туристов, которые хотели бы увидеть соревнования по фигурному катанию.
21 октября, 08:17
Апрель
Виталий Хоценко потребовал завершения реконструкции омского ТЮЗа уже этой осенью
Здание театра ушло на ремонт еще в мае 2021 года, а срок завершения работ дважды переносили.
24 апреля, 11:19
Март
Возникли опасения. В Омске проверят, безопасно ли перекрыли бульвар Архитекторов
Ведомство оценит, насколько хорошо подготовили участок к перекрытию.
25 марта, 08:43
Январь
Побитые рекорды и новые сюрпризы. Как прошла половина зимы в Омске
17 января, 06:51
«Найден. Жив». Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области подвел итоги 2023 года
Омское подразделение «ЛизаАлерт» поделилось статистикой за 2023 год — чаще всего людей удается найти.
7 января, 07:22
Декабрь 2023
Весна в декабре. Мощное потепление не уйдет из Омской области вплоть до Нового года
19 декабря 2023, 06:43

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