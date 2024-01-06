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Ключевая точка. Станцию в Омской области включили в «Императорский маршрут»

6 января 2024, 08:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

Станцию Любино в Омской области включили в «Императорский маршрут»

28 апреля 2018 года на этой станции останавливался поезд с семьей Романовых.

В федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут», охватывающий 29 регионов, вошла и Омская область. Об этом ТАСС рассказала замначальника управления по развитию туризма омского минкультуры Татьяна Геер.

28 апреля 1918 года на железнодорожную станцию Любинскую на несколько часов прибыл поезд с семьей Романовых. После этого поезд развернули в Екатеринбург, где позже царская семья была убита.

«Это ключевая точка [в судьбе императорской семьи]. Есть исторический факт, что поезд, который вез царствующих особ, делал остановку на несколько часов на станции Любинская», — отметила Татьяна Геер.

Помимо экскурсии на станции Любинской туристы смогут осмотреть часовню в честь Николая II и его семьи, посетить местный историко-краеведческий музей и стать участником экскурсионной программы «Трассиб в истории императорской семьи». Основная часть трехдневного туристического маршрута сосредоточена в Омске и охватывает такие объекты, как генерал-губернаторский дворец, набережную, исторический Любинский проспект, кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и др.

Добавим, что в «Императорский маршрут» вошли места, где Романовы жили, а также те точки, которые они посещали с официальными визитами, во время паломничеств и путешествий.

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#Общество#Культура#Туризм#Омск#Омская область#Музей#Новости#История#Маршрут#Юлия Истомина
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