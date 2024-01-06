Ключевая точка. Станцию в Омской области включили в «Императорский маршрут»

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
В федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут», охватывающий 29 регионов, вошла и Омская область. Об этом ТАСС рассказала замначальника управления по развитию туризма омского минкультуры Татьяна Геер.
28 апреля 1918 года на железнодорожную станцию Любинскую на несколько часов прибыл поезд с семьей Романовых. После этого поезд развернули в Екатеринбург, где позже царская семья была убита.
«Это ключевая точка [в судьбе императорской семьи]. Есть исторический факт, что поезд, который вез царствующих особ, делал остановку на несколько часов на станции Любинская», — отметила Татьяна Геер.
Помимо экскурсии на станции Любинской туристы смогут осмотреть часовню в честь Николая II и его семьи, посетить местный историко-краеведческий музей и стать участником экскурсионной программы «Трассиб в истории императорской семьи». Основная часть трехдневного туристического маршрута сосредоточена в Омске и охватывает такие объекты, как генерал-губернаторский дворец, набережную, исторический Любинский проспект, кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и др.
Добавим, что в «Императорский маршрут» вошли места, где Романовы жили, а также те точки, которые они посещали с официальными визитами, во время паломничеств и путешествий.