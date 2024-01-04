За безупречную службу. Путин отметил заслуги омской чиновницы и директора филармонии

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:18
На сайте Кремля опубликован свежий указ «О награждении государственными наградами». Президент России Владимир Путин отметил труд нескольких омичей, имена которых появились в этом документе.
Так, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили два омских специалиста сферы здравоохранения:
Также глава государства отметил работу заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Ларисы Машинской. Она получила знак отличия «За безупречную службу XL лет».
Кроме того, почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоилась директор омской филармонии Ирина Лапшина.
Ранее Город55 писал о том, что пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева получила награду от президента России.