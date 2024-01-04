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Updated Сегодня, 06:18

иллюстрация

За безупречную службу. Путин отметил заслуги омской чиновницы и директора филармонии

4 января 2024, 06:15
Фото: Город55
иллюстрация

Путин отметил заслуги омской чиновницы и директора филармонии

В общей сложности награды от главы государства получили четыре омича.

На сайте Кремля опубликован свежий указ «О награждении государственными наградами». Президент России Владимир Путин отметил труд нескольких омичей, имена которых появились в этом документе.

Так, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили два омских специалиста сферы здравоохранения:

  • заведующая микрохирургическим отделением №1 Клинической Офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева Ольга Выходцева;
  • заведующий нейрохирургическим отделением БСМП № 1 Ярослав Шестериков.

Также глава государства отметил работу заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Ларисы Машинской. Она получила знак отличия «За безупречную службу XL лет».

Кроме того, почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоилась директор омской филармонии Ирина Лапшина.

Ранее Город55 писал о том, что пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева получила награду от президента России.

Пресс-секретарь омского губернатора получила награду от президента России
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#Омск#Омская область#Владимир Путин#Награда#Новости#Указ#Награждение#Государственные награды#Алина Ясинская
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