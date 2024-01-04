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Государственные награды

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Январь
За безупречную службу. Путин отметил заслуги омской чиновницы и директора филармонии
4 января, 06:15
Декабрь 2023
Владимир Путин наградил жителя Омской области медалью «Золотая звезда»
Награды удостоился гвардии сержант Ильяс Мухамедеев.
9 декабря 2023, 03:54
Сентябрь 2023
Глава Крутинского района стал почетным гражданином Омской области
Василий Киселев возглавляет район с 1996 года.
27 сентября 2023, 07:33
Экипаж рейса Сочи-Омск планируют представить к государственным наградам
12 сентября 2023, 06:27
Август 2023
Омич угнал танк ВСУ на полях специальной военной операции
Военный доставил танк в расположение части.
14 августа 2023, 09:03
Февраль 2023
Александр Бурков вручил омичам награды за служение стране и вклад в развитие региона
22 февраля 2023, 09:33

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