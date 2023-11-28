С плесенью и водой. Жильцов омской двухэтажки затопило из-за срыва капремонта крыши

В это же время в квартирах невозможно жить из-за сырости, плесени и пропадающего электричества. У многих из-за протекающей кровли было испорчено имущество. Жильцы объяснили, что строители сняли крышу и долгое время не ставили новую. По этой же причине проживающие в двухэтажке стали чаще болеть. Сложнее всего пришлось семьям с детьми. Рабочих при этом жильцы видели редко.