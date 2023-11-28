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иллюстрация

С плесенью и водой. Жильцов омской двухэтажки затопило из-за срыва капремонта крыши

28 ноября 2023, 10:20
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области из-за срыва капремонта крыши затопило жильцов двухэтажки

Подрядная организация сорвала сроки сдачи объекта практически на месяц.

В редакцию Города55 обратились жители рабочего поселка Любинский. Жильцы двухэтажного дома по улице Октябрьская, 46 б столкнулись со значительными коммунальными неудобствами. Возникли они на фоне капитального ремонта крыши здания. По словам проживающих здесь, подрядная организация не торопится заканчивать работу.

Известно, что ремонт начался летом 2023 года. В начале октября ООО «Альфа и Омега» должно было сдать готовый объект, однако этого не случилось. Как отмечают жильцы, местная администрация бездействует, никак не реагируя на срыв сроков работ.

В это же время в квартирах невозможно жить из-за сырости, плесени и пропадающего электричества. У многих из-за протекающей кровли было испорчено имущество. Жильцы объяснили, что строители сняли крышу и долгое время не ставили новую. По этой же причине проживающие в двухэтажке стали чаще болеть. Сложнее всего пришлось семьям с детьми. Рабочих при этом жильцы видели редко.

«Работы затянулись из-за длительных поставок некоторых материалов. Ситуация сейчас сложная в стране, все идет на восстановление новых городов. Также специалистов было тяжело найти, поэтому возникла небольшая задержка. Крыша уже стоит третью неделю. Там у нас сейчас идут карнизы. Думаю, что к концу этой недели будем уже сдавать этот дом. Почти половину квартир восстановили. Со всеми жильцами диалог есть», — прокомментировал ситуацию Городу55 директор ООО «Альфа и Омега» Вадим Тихоновецкий.

Ранее глава подрядной организации в разговоре с журналистами «Обком.ТВ» сообщал, что все работы будут завершены до 20 ноября.

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#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Капремонт#Жалобы#Новости#Фонд капремонта#Алина Ясинская
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