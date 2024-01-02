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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В одном из омских домов салют начал лететь в дома и машины

Летел во все стороны. В одном из омских дворов новогодний салют вышел из-под контроля

2 января 2024, 11:05
Фото: Город55

В одном из омских домов салют начал лететь в дома и машины

Происходящее сняли на камеру местные жители.

Записи с места происшествия появились в телеграм-канале «Я в шоке. Омск». На прикрепленном видео заметно, что после запуска фейерверк полетел в разные стороны, направляясь на машины и окна жилых домов.

«Салют в омском дворе вышел из-под контроля», — написал автор публикации.

В каком именно районе города произошел инцидент, не сообщается. Также неизвестно, по чьей вине жильцы близлежащих домов и их имущество оказались в серьезной опасности.

Фото: Скриншот тг-канала «Я в шоке. Омск»

Напомним, что из-за громких фейерверков в новогоднюю ночь в Омске пропало несколько собак. После гуляний омичи начали массово искать питомцев, которые испугались салютов и убежали от хозяев.

Испугался салюта и убежал. Омичи массово ищут потерявшихся собак
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#Омск#Омская область#Фейерверк#Новости#Салют#Анастасия Баянова
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