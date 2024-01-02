Летел во все стороны. В одном из омских дворов новогодний салют вышел из-под контроля

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Записи с места происшествия появились в телеграм-канале «Я в шоке. Омск». На прикрепленном видео заметно, что после запуска фейерверк полетел в разные стороны, направляясь на машины и окна жилых домов.
«Салют в омском дворе вышел из-под контроля», — написал автор публикации.
В каком именно районе города произошел инцидент, не сообщается. Также неизвестно, по чьей вине жильцы близлежащих домов и их имущество оказались в серьезной опасности.
Напомним, что из-за громких фейерверков в новогоднюю ночь в Омске пропало несколько собак. После гуляний омичи начали массово искать питомцев, которые испугались салютов и убежали от хозяев.