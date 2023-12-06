«Не позорься». Омский вице-губернатор осудил студента за футболку с надписью Brooklyn

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко на встрече со студентами СибАДИ раскритиковал внешний вид одного из учащихся. Чиновнику не понравилась футболка с надписью Brooklyn.
«О, у него там Brooklyn написано. Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку — не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку», — передает слова Шпиленко издание «Омск-Информ».
Молодому человеку после слов вице-губернатора принесли другую футболку с символикой вуза, которую он тут же и надел поверх своей. Шпиленко такой жест оценил и пожал студенту руку.
Также вице-губернатор рассказал секрет успеха студентам.
«Если вы хотите быть богатыми и счастливыми, то нужно быть наглее других», — заявил чиновник.
В социальных сетях уже нашли фотографии 16-летнего сына вице-губернатора Ильи Шпиленко, на которых он запечатлен в толстовке с надписью Los Angeles.