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Омский вице-губернатор заставил студента поменять футболку с надписью Brooklyn

«Не позорься». Омский вице-губернатор осудил студента за футболку с надписью Brooklyn

6 декабря 2023, 02:30
Фото: Правительство Омской области

Омский вице-губернатор заставил студента поменять футболку с надписью Brooklyn

Молодому человеку после слов Андрея Шпиленко принесли другую футболку с символикой вуза, которую он тут же и одел поверх своей.

Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко на встрече со студентами СибАДИ раскритиковал внешний вид одного из учащихся. Чиновнику не понравилась футболка с надписью Brooklyn.

«О, у него там Brooklyn написано. Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку — не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку», — передает слова Шпиленко издание «Омск-Информ».

Молодому человеку после слов вице-губернатора принесли другую футболку с символикой вуза, которую он тут же и надел поверх своей. Шпиленко такой жест оценил и пожал студенту руку.

Также вице-губернатор рассказал секрет успеха студентам.

«Если вы хотите быть богатыми и счастливыми, то нужно быть наглее других», — заявил чиновник.

В социальных сетях уже нашли фотографии 16-летнего сына вице-губернатора Ильи Шпиленко, на которых он запечатлен в толстовке с надписью Los Angeles.

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#Общество#Омск#Студенты#Вуз#СибАДИ#Нью-Йорк#Евгений Игишев#Андрей Шпиленко
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