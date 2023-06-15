В диссертации зампредседателя омского облправительства нашли плагиат

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:19
Заместителя председателя правительства Омской области Андрея Шпиленко уличили в плагиате. «Диссернет» добился лишения чиновника ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертацию по теме «Методика организации управления производственными предприятиями отрасли связи и информатизации» Андрей Шпиленко защитил в мае 2012 года. Выяснилось, что более чем на 40 страницах научной работы присутствовал плагиат.
Чиновник рассказал, что не будет оспаривать решение диссертационного совета.
«Принял решение не оспаривать заявление о лишении ученой степени, а приступить к написанию новой научной работы», — рассказал Андрей Шпиленко изданию Ngs55.
Напомним, что Андрей Шпиленко получил должность заместителя председателя правительства Омской области в апреле 2023 года. С 2011 он занимал должность директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. С 2022 года — председатель правления Государственного концерна «Корпорация развития Донбасса».