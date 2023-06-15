Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Изображение материала

В диссертации зампредседателя омского облправительства нашли плагиат

15 июня 2023, 07:07
Фото: Правительство Омской области
Шпиленко назначили зампредом областного правительства в конце апреля
Андрей Шпиленко заявил, что напишет новую научную работу.

Заместителя председателя правительства Омской области Андрея Шпиленко уличили в плагиате. «Диссернет» добился лишения чиновника ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертацию по теме «Методика организации управления производственными предприятиями отрасли связи и информатизации» Андрей Шпиленко защитил в мае 2012 года. Выяснилось, что более чем на 40 страницах научной работы присутствовал плагиат.

Фото: Диссернет

Чиновник рассказал, что не будет оспаривать решение диссертационного совета.

«Принял решение не оспаривать заявление о лишении ученой степени, а приступить к написанию новой научной работы», — рассказал Андрей Шпиленко изданию Ngs55.

Напомним, что Андрей Шпиленко получил должность заместителя председателя правительства Омской области в апреле 2023 года. С 2011 он занимал должность директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. С 2022 года — председатель правления Государственного концерна «Корпорация развития Донбасса».

Конфликт собственников не позволит отремонтировать дом со шпилем к приезду Путина
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Диссертация#Плагиат#Ученая степень#Андрей Шпиленко#Правительство#Областное правительство#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
Сегодня, 06:34
Не выдержала сетка. В Омске четырехлетний мальчик выпал из окна дома с третьего этажа
Сегодня, 04:49
Погиб в марте. В Знаменском селе простятся с погибшим на СВО мужчиной
Сегодня, 02:38
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
Сегодня, 09:09
Ольшанским одобрили проект строительства элеватора в омском микрорайоне Загородный
Сегодня, 07:24