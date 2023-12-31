Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Кадры с места аварии

Потребовалась медпомощь. Двое детей пострадали в ДТП в Омской области

31 декабря 2023, 04:28
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Кадры с места аварии

В Омской области из-за аварии пострадали двое детей

Авария произошла в районе 31 километра трассы Омск-Черлак. Выезд на встречную полосу обернулся травмами для четырех человек.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Омской области, авария произошла 30 декабря. В 16:30 сообщение о столкновении поступило в дежурную часть. Сотрудниками ведомства установлена предварительная причина аварии: выезд на встречную полосу.

Как следует из сообщения, водитель BMW, мужчина 1986 года рождения, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем Datsun. Водителю последнего, а так же пассажирам BMW — женщине, шестилетнему мальчику и девочке 2021 года рождения, потребовалась медицинская помощь.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Из-за сложных погодных условий участились случаи аварий. Ранее Город55 писал о пассажирах автобуса, обратившихся к медикам из-за аварии:

В центре Омска пассажирский автобус влетел в столб на скользкой дороге
Узнать подробнее
#Происшествия#ДТП#Пострадавшие#Авария#Трасса#Новости#Илья Скобин
Подпишитесь
От меланхоликов до экстемалов. Топ-10 идей как необычно провести Новый год в Омске
Вчера, 12:06
Остались жена и сын. В спецоперации погиб 34-летний омич
Вчера, 11:08
«Побежала крыша в группах». В Омске с лета не могут отремонтировать детский сад
Вчера, 04:42
«Птичка» за 15 млн. В Омской области продают вертолет «Ми-2 М»
Вчера, 05:46
Подарок на Новый год. Ночью 1 января омичи смогут увидеть МКС на фоне Луны
Вчера, 06:09
Первая неделя. После нулевых температур в Омск придет мощное похолодание
Сегодня, 03:39