Потребовалась медпомощь. Двое детей пострадали в ДТП в Омской области

Как следует из сообщения, водитель BMW, мужчина 1986 года рождения, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем Datsun. Водителю последнего, а так же пассажирам BMW — женщине, шестилетнему мальчику и девочке 2021 года рождения, потребовалась медицинская помощь.