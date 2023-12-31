Потребовалась медпомощь. Двое детей пострадали в ДТП в Омской области

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Омской области, авария произошла 30 декабря. В 16:30 сообщение о столкновении поступило в дежурную часть. Сотрудниками ведомства установлена предварительная причина аварии: выезд на встречную полосу.
Как следует из сообщения, водитель BMW, мужчина 1986 года рождения, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем Datsun. Водителю последнего, а так же пассажирам BMW — женщине, шестилетнему мальчику и девочке 2021 года рождения, потребовалась медицинская помощь.
Из-за сложных погодных условий участились случаи аварий. Ранее Город55 писал о пассажирах автобуса, обратившихся к медикам из-за аварии: