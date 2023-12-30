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В центре Омска пассажирский автобус влетел в столб на скользкой дороге

В центре Омска пассажирский автобус влетел в столб на скользкой дороге

30 декабря 2023, 11:42
Фото: УМВД России по Омской области
Троим пассажирам понадобилась помощь врачей: женщинам, 52 и 32 лет, и ребенку. Пострадавшие получили ушибы.

Сегодня днем, 30 декабря, на остановке «Дом Туриста» 48-летний водитель за рулем пассажирского автобуса «ПАЗ» въехал в столб, сообщили в УМВД России по Омской области.

Автобус следовал по маршруту № 72. В салоне в момент аварии находились 30 пассажиров. Троим из них понадобилась помощь врачей: женщинам, 52 и 32 лет, и ребенку. Пострадавшие получили ушибы.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. К расследованию аварии также подключалась региональная прокуратура.

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#Происшествия#Омск#Автобус#Ребенок#Авария#Пассажиры#Травмы#Проверка#Пассажирский транспорт#Евгений Игишев#Ушибы#Правоохранительные органы
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