«Звездопад-гигант». В декабре омичи увидят мощный метеорный поток над Землей

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В пресс-службе Роскосмоса рассказали, что в ближайшее время жители Омской области смогут увидеть красивое астрономическое явление. В декабре небо украсит «звездопад-гигант».
Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков. Он образовывается не от кометы, а от астероида Фаэтон. Явление будет действовать над Землей по 17 декабря, но пик активности приходится в ночь с 13 на 14 декабря.
«В этом году видимость Геминид благоприятная, так как диск полной Луны не мешает своей засветкой наблюдениям. По прогнозам ожидается до 150 метеоров в час!» — рассказали в Роскосмосе.
«Звездопад-гигант» лучше всего смотреть после 22 часов по московскому времени, советуют представители госкорпорации. Геминиды — явление намного более масштабное, чем все остальные подобные, так как в нем значительно больше звезд. Ранее в небе над Омской области возникало северное сияние.