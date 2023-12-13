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В декабре омичи увидят мощный метеорный поток над Землей

«Звездопад-гигант». В декабре омичи увидят мощный метеорный поток над Землей

13 декабря 2023, 09:01

В декабре омичи увидят мощный метеорный поток над Землей

Это явление будет хорошо видно в ближайшую ночь, но после полуночи.

В пресс-службе Роскосмоса рассказали, что в ближайшее время жители Омской области смогут увидеть красивое астрономическое явление. В декабре небо украсит «звездопад-гигант».

Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков. Он образовывается не от кометы, а от астероида Фаэтон. Явление будет действовать над Землей по 17 декабря, но пик активности приходится в ночь с 13 на 14 декабря.

«В этом году видимость Геминид благоприятная, так как диск полной Луны не мешает своей засветкой наблюдениям. По прогнозам ожидается до 150 метеоров в час!» — рассказали в Роскосмосе.

«Звездопад-гигант» лучше всего смотреть после 22 часов по московскому времени, советуют представители госкорпорации. Геминиды — явление намного более масштабное, чем все остальные подобные, так как в нем значительно больше звезд. Ранее в небе над Омской области возникало северное сияние.

Разгоняем облака. Омичи смогут увидеть северное сияние вечером 30 ноября
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#Общество#Омск#Омская область#Роскосмос#Новости#Астрономия#Звездопад#Алина Ясинская
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