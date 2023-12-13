«Звездопад-гигант». В декабре омичи увидят мощный метеорный поток над Землей

«Звездопад-гигант» лучше всего смотреть после 22 часов по московскому времени, советуют представители госкорпорации. Геминиды — явление намного более масштабное, чем все остальные подобные, так как в нем значительно больше звезд. Ранее в небе над Омской области возникало северное сияние.