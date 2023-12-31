Герои в погонах, тренды 2024 и погода на каникулы. Последнее воскресенье года в Омске

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Омские полицейские — точно герои этого воскресенья. Пресс-служба УМВД России по Омской области рассказала об экипаже дорожно-постовой службы, выручившем омичку с 4-летней дочерью. Мама с девочкой возвращались домой из аэропорта, но хроническое заболевание девочки проявилось неожиданно — открылось сильное кровотечение из носа. Сотрудники полиции помогли скорее доставить ребенка домой — там его ждало необходимое лекарство.
Год уходящий стал одним из самых переломных в истории нашего региона. Но часть минувших событий явно еще проявятся — только в виде последствий. Так что же ждет омичей? Самое время прочитать ниже:
Как рассказали синоптики, омичей ждет похолодание. Температура начнет понемногу падать в новогоднюю ночь. Самый пик заморозков обещают на середину недели — в среду столбик термометра опустится до -27. Позже, конечно, будет повышение, но в разумных пределах — не волнуйтесь, плюсовые температуры не вернутся.