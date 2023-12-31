Герои в погонах, тренды 2024 и погода на каникулы. Последнее воскресенье года в Омске

Новый год уже совсем рядом с Омском. Ну, а пока взглянем на то, как прошло это воскресенье — последнее воскресенье 2023 года.

Новость №1. Герои в погонах. Новость №2. Эксперты рассказали, что ждет Омскую область. Новость №3. Холода близко.