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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Герои в погонах, тренды 2024 и погода на каникулы. Последнее воскресенье года в Омске

Герои в погонах, тренды 2024 и погода на каникулы. Последнее воскресенье года в Омске

31 декабря 2023, 12:04
Фото: 1MI
Новый год уже совсем рядом с Омском. Ну, а пока взглянем на то, как прошло это воскресенье — последнее воскресенье 2023 года.

Новость №1. Герои в погонах.

Омские полицейские — точно герои этого воскресенья. Пресс-служба УМВД России по Омской области рассказала об экипаже дорожно-постовой службы, выручившем омичку с 4-летней дочерью. Мама с девочкой возвращались домой из аэропорта, но хроническое заболевание девочки проявилось неожиданно — открылось сильное кровотечение из носа. Сотрудники полиции помогли скорее доставить ребенка домой — там его ждало необходимое лекарство.

С сиреной и маячками. Омские полицейские помогли ребенку с кровотечением
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Новость №2. Эксперты рассказали, что ждет Омскую область.

Год уходящий стал одним из самых переломных в истории нашего региона. Но часть минувших событий явно еще проявятся — только в виде последствий. Так что же ждет омичей? Самое время прочитать ниже:

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Новость №3. Холода близко.

Как рассказали синоптики, омичей ждет похолодание. Температура начнет понемногу падать в новогоднюю ночь. Самый пик заморозков обещают на середину недели — в среду столбик термометра опустится до -27. Позже, конечно, будет повышение, но в разумных пределах — не волнуйтесь, плюсовые температуры не вернутся.

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#Полиция#Омск#Омская область#Холода#Илья Скобин
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