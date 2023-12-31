С сиреной и маячками. Омские полицейские помогли ребенку с кровотечением

Вечерние пробки, сковавшие все дороги Омска, не позволяли быстро добраться домой — туда, где осталось необходимое лекарство для дочки. В трудную минуту на помощь пришли сотрудники ведомства: мать и ребенка усадили в патрульную машину, включили сирены и отправились на указанный адрес.