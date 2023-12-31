С сиреной и маячками. Омские полицейские помогли ребенку с кровотечением

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, к экипажу ДПС, несшему службу на Енисейской улице, обратилась взволнованная омичка: женщина с дочкой возвращалась из аэропорта, но у ребенка открылось сильное носовое кровотечение из-за хронического заболевания.
Вечерние пробки, сковавшие все дороги Омска, не позволяли быстро добраться домой — туда, где осталось необходимое лекарство для дочки. В трудную минуту на помощь пришли сотрудники ведомства: мать и ребенка усадили в патрульную машину, включили сирены и отправились на указанный адрес.
Благодаря вмешательству сотрудников все закончилось благополучно: заторы остались позади, а девочка получила нужное лекарство.