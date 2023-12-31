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Сотрудники ДПС в Омске помогли ребенку с кровотечением

С сиреной и маячками. Омские полицейские помогли ребенку с кровотечением

31 декабря 2023, 05:32
Фото: 1MI

Сотрудники ДПС в Омске помогли ребенку с кровотечением

Мама с четырехлетней дочкой обратилась за помощью к экипажу ДПС с экстренной просьбой: у ребенка открылось кровотечение, а лекарство осталось дома.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, к экипажу ДПС, несшему службу на Енисейской улице, обратилась взволнованная омичка: женщина с дочкой возвращалась из аэропорта, но у ребенка открылось сильное носовое кровотечение из-за хронического заболевания.

Вечерние пробки, сковавшие все дороги Омска, не позволяли быстро добраться домой — туда, где осталось необходимое лекарство для дочки. В трудную минуту на помощь пришли сотрудники ведомства: мать и ребенка усадили в патрульную машину, включили сирены и отправились на указанный адрес.

Благодаря вмешательству сотрудников все закончилось благополучно: заторы остались позади, а девочка получила нужное лекарство.

Видео: Пресс-служба УМВД по Омской области
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#Происшествия#Видео#Дороги#Полиция#Омск#Помощь#Новости#Илья Скобин
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