Первая неделя. После нулевых температур в Омск придет мощное похолодание

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
По информации сервиса Ventusky, в Омск возвращаются суровые морозы: первые два дня новой недели будут еще напоминать о прошедшем тепле: столбик термометра будет колебаться от -15 до 0 градусов, а улицы будет заметать снег. Однако уже в среду, 3 января, температура понизится до -27, принеся с собой ветер с порывами до 11 м/с.
Вслед за похолоданием ненадолго вернется тепло: в пятницу морозы дадут небольшую передышку горожанам и температура вернется в диапазон от -10 до -3 градусов. Повышение температуры вновь принесет в город снегопады.
На выходных установится морозная и ясная погода от -20 до -26 градусов, а вместе с ними в город придет порывистый ветер.