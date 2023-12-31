Первая неделя. После нулевых температур в Омск придет мощное похолодание

По информации сервиса Ventusky, в Омск возвращаются суровые морозы: первые два дня новой недели будут еще напоминать о прошедшем тепле: столбик термометра будет колебаться от -15 до 0 градусов, а улицы будет заметать снег. Однако уже в среду, 3 января, температура понизится до -27, принеся с собой ветер с порывами до 11 м/с.