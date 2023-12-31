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Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Морозы вернутся в Омск после Нового года

Первая неделя. После нулевых температур в Омск придет мощное похолодание

31 декабря 2023, 03:39
Фото: 1MI

Морозы вернутся в Омск после Нового года

Последняя неделя года, принесшая в город тепло и слякоть, сменится серьезным похолоданием до -27 градусов.

По информации сервиса Ventusky, в Омск возвращаются суровые морозы: первые два дня новой недели будут еще напоминать о прошедшем тепле: столбик термометра будет колебаться от -15 до 0 градусов, а улицы будет заметать снег. Однако уже в среду, 3 января, температура понизится до -27, принеся с собой ветер с порывами до 11 м/с.

Вслед за похолоданием ненадолго вернется тепло: в пятницу морозы дадут небольшую передышку горожанам и температура вернется в диапазон от -10 до -3 градусов. Повышение температуры вновь принесет в город снегопады.

На выходных установится морозная и ясная погода от -20 до -26 градусов, а вместе с ними в город придет порывистый ветер.

В среду Омск окажется в самом эпицентре похолоданияВ среду Омск окажется в самом эпицентре похолодания
Температуры грядущей неделиТемпературы грядущей недели
Больше всего осадков выпадет в начале неделиБольше всего осадков выпадет в начале недели
В среду Омск окажется в самом эпицентре похолодания
Фото: Ventusky
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#Омск#Похолодание#Новости#Температура#Ветер#Снегопады#Морозы#Илья Скобин
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