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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Омске нашли водителя, прикрепившего голову косули на капот автомобиля

Оказалась муляжом. Полицейские нашли омича, прикрепившего голову косули на капот

29 декабря 2023, 13:58
Фото: УМВД России по Омской области

В Омске нашли водителя, прикрепившего голову косули на капот автомобиля

Водитель рассказал, что таким образом хотел поднять омичам настроение.

В Омске полицейские нашли водителя, который прицепил на капот голову косули. На ужасающее украшение ранее пожаловались омичи.

Как сообщили в региональном УМВД, это был муляж. Водитель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что таким образом хотел поднять омичам настроение. Мужчина нарядился Дедом Морозом, а свой автомобиль Daewoo Nexia решил превратить в сказочные сани. Водитель украсил кузов мишурой, а на капот установил искусственную голову косули.

С омичом провели профилактическую беседу, голову с капота сняли.

Напомним, в Омской области продолжается миграция косуль. Она продлится до начала весны, заявили ранее в минприроды.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Новый год#Дед мороз#Евгений Игишев
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