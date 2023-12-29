Оказалась муляжом. Полицейские нашли омича, прикрепившего голову косули на капот

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В Омске полицейские нашли водителя, который прицепил на капот голову косули. На ужасающее украшение ранее пожаловались омичи.
Как сообщили в региональном УМВД, это был муляж. Водитель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что таким образом хотел поднять омичам настроение. Мужчина нарядился Дедом Морозом, а свой автомобиль Daewoo Nexia решил превратить в сказочные сани. Водитель украсил кузов мишурой, а на капот установил искусственную голову косули.
С омичом провели профилактическую беседу, голову с капота сняли.
Напомним, в Омской области продолжается миграция косуль. Она продлится до начала весны, заявили ранее в минприроды.