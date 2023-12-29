Оказалась муляжом. Полицейские нашли омича, прикрепившего голову косули на капот

Как сообщили в региональном УМВД, это был муляж. Водитель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что таким образом хотел поднять омичам настроение. Мужчина нарядился Дедом Морозом, а свой автомобиль Daewoo Nexia решил превратить в сказочные сани. Водитель украсил кузов мишурой, а на капот установил искусственную голову косули.