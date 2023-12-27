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Работающий семьянин. В минобороны представили социальный портрет мобилизованного

27 декабря 2023, 13:29
Фото: Midjourney
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В минобороны представили социальный портрет мобилизованного россиянина

Оказалось, что в среднем это работающий мужчина в возрасте 35 лет.

Социальный портрет представило министерство обороны. По среднестатистическим показателям, мобилизованный в России — это мужчина 35 лет, имеющий работу и, в большинстве случаев, семью.

С начала частичной мобилизации было призвано 302 503 человека, более 33 тысяч из них пришли в военкомат самостоятельно, не дожидаясь повестки, сообщает РБК со ссылкой на материал министерства «Армия в цифрах — 2023».

На момент призыва работа была у 89% мобилизованных. Более чем половина женаты (57%), 56,3% из них имеют детей: 31% — одного ребенка, четверть — двух, а еще 0,3% — трех. Кроме того, согласно данным министерства, лишь у 7% мобилизованных есть высшее образование. У 30% — среднее профессиональное, у подавляющего большинства — среднее (63%). 96,4% мобилизованный служили в армии.

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