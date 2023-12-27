Работающий семьянин. В минобороны представили социальный портрет мобилизованного

На момент призыва работа была у 89% мобилизованных. Более чем половина женаты (57%), 56,3% из них имеют детей: 31% — одного ребенка, четверть — двух, а еще 0,3% — трех. Кроме того, согласно данным министерства, лишь у 7% мобилизованных есть высшее образование. У 30% — среднее профессиональное, у подавляющего большинства — среднее (63%). 96,4% мобилизованный служили в армии.