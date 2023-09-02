Мало людей и старая техника. До четверти омских сел пожарные едут дольше 20 минут

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
На сайте правительства Омской области появился проект указа врио губернатора Виталия Хоценко. Он касается стратегии развития пожарной охраны и обеспечения пожарной безопасности на территории региона до 2030 года.
По последним официальным данным, в Омской области зарегистрировано 367 реагирующих подразделений, в том числе 190 — добровольные охраны. Они способны покрыть только 75,43% населенных пунктов региона. Это больше 1,8 млн человек.
До других сел, общая численность которых составляет больше 47 тыс человек (25,57%), сотрудники пожарной охраны физически не могут добраться за 20 минут. Дорога занимает у них куда больше времени, чем положено.
Проблема заключается в нехватке реагирующих подразделений, указано в документе. В штате пожарных имеется дефицит в 957 человек. Также в регионе нужно кардинально менять противопожарную технику. Из 121 единицы 76 машин используются больше 20 лет.
Устаревшую технику можно было бы отремонтировать, но износ такой, что нецелесообразно проводить эти работы. При этом в пожарном автоблоке имеются 22 машины марки ГАЗ, которые починить попросту нельзя. Причина в том, что запчасти для этих авто уже не выпускают.
Если соблюдать план по развитию, то через семь лет региону удастся обеспечить населенные пункты пожарной охраной на 98%. Также к 2030 году в идеале хорошо было бы обновить 13 единиц спецтехники и создать еще 14 пожарных подразделений.
В документе есть информация по денежным целям. Так, чтобы работа по тушению природных пожаров проходила эффективно, нужно порядка 166 млн рублей.