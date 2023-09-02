Мало людей и старая техника. До четверти омских сел пожарные едут дольше 20 минут

Устаревшую технику можно было бы отремонтировать, но износ такой, что нецелесообразно проводить эти работы. При этом в пожарном автоблоке имеются 22 машины марки ГАЗ, которые починить попросту нельзя. Причина в том, что запчасти для этих авто уже не выпускают.